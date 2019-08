Huilende Serena Williams geeft al snel op in finale in Toronto - Nadal pakt vijfde Rogers Cup Redactie

11 augustus 2019

23u30

Bron: Belga 2

Nadal pakt vijfde eindzege in Rogers Cup

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zondag zijn vijfde eindzege veroverd op het Masters 1.000-toernooi in Montreal (hardcourt/5.701.945 dollar). De 33-jarige Spanjaard, het eerste reekshoofd, versloeg in de finale na één uur en elf minuten tennis de Rus Daniil Medvedev (ATP 9), het achtste reekshoofd, in twee sets (6-3 en 6-0). Voor Nadal is het de 83e ATP-titel uit zijn carrière, de 35e in een Masters 1.000-toernooi. Hij won de Rogers Cup eerder al in 2005, 2008, 2013 en 2018.

Voor de 23-jarige Medvedev was het de tweede verloren finale op een week tijd. Vorige week trok hij ook al aan het kortste eind in de finale in Washington. Op zijn palmares staan vier ATP-titels. Dit jaar triomfeerde hij al in Sofia.

Andreescu pakt tweede WTA-titel, Williams geeft op na amper vier spelletjes

Bianca Andreescu (WTA 27) heeft het WTA-toernooi in eigen land in Toronto (hardcourt/2,83 miljoen dollar) op haar naam geschreven. De negentienjarige Canadese moest in de finale maar vier spelletjes spelen. Tegenstandster Serena Williams gaf na nauwelijks negentien minuten tennis bij een stand van 3-1 in het voordeel van Andreescu op. De Amerikaanse had last van haar rug en gaf in tranen op.

Het is voor Andreescu haar tweede WTA-titel in drie finales. Ze won eerder dit jaar al het toernooi in Indian Wells, in Auckland moest ze de titel aan de Duitse Julia Görges laten. Andreescu is de eerste Canadese die de Rogers Cup wint sinds 1969.

Voor de 37-jarige Williams was het haar 96e finale. Ze won de Rogers Cup drie keer (in 2001, 2011 en 2013). Voor Williams was het haar vierde mislukte finale op rij. De 23-voudige grandslamwinnares won begin 2017 bij de Australian Open haar laatste titel.