Exclusief voor abonnees Hugo Camps: “Bij vlagen leek het alsof Clijsters nooit was weggeweest” Hugo Camps

18 februari 2020

05u30 0

De opwinding in de media was groot. VTM had twee reporters uitgezonden naar Dubai om de ­comeback van Clijsters op te ­luisteren. Het leek wel of Desert Storm in de media was ­neergedaald. Alsof het hier een nieuwsarme zomer was.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Clijsters

sport

sportdiscipline

tennis

Dubai