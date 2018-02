Hongaarse Timea Babos treft Oekraïense Kateryna Kozlova in finale in Taipei Redactie

03 februari 2018

14u19

Bron: Belga 0 Tennis De Hongaarse Timea Babos (WTA 45) kijkt in de finale van het WTA-toernooi in het Taiwanese Taipei (hard/250.000 dollar) de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA 85) in de ogen.

Babos rekende in haar halve finale af met de Chinese Yafan Wang (WTA 152) in 6-3 en 6-4. Kozlova nam dan weer in twee sets (7-5 en 6-4) de maat van de Duitse Sabine Lisicki (WTA 246).

Op het palmares van 24-jarige Babos staan drie WTA-titels. In 2015 schreef ze het toernooi in Taipei al een keer op haar naam. Verder was ze de beste in 2012 in Monterrey en vorig jaar in Boedapest. Voor de 23-jarige Kozlova vormt het de eerste finale. De Oekraïense won, in 2015, wel de enige onderlinge confrontatie tot dusver tussen beide speelsters.