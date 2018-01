Hongaarse nummer één Marton Fucsovics vervoegt Davis Cup-team woensdag in België Redactie

29 januari 2018

16u04

Bron: Belga 0 Tennis Marton Fucsovics sukkelt met een ontsteking in de voet. Om die te verzorgen, blijft de Hongaarse tennisser nog enkele dagen in Boedapest. Woensdag komt het nummer 63 van de wereld naar België om er de Davis Cup-ontmoeting tegen Goffin en co voor te bereiden.

De 25-jarige Fucsovics haalde op de Australian Open de achtste finales. Daar stootte hij op de latere winnaar Roger Federer.

De vier overige geselecteerden namen maandag met coach Gabor Koves het vliegtuig richting België. Het zijn Attila Balazs (ATP 227), Zsombor Piros (ATP 521), Mate Valkusz (ATP 848) en Gabor Borsos (ATP 958, 201 in dubbel).

Johan Van Herck doet een beroep op David Goffin (ATP 7), Ruben Bemelmans (ATP 120), Julien Cagnina (ATP 248) en Joris De Loore (ATP 310). Steve Darcis (ATP 103) is geblesseerd, Arthur De Greef (ATP 199) en Kimmer Coppejans (ATP 275) weigerden een selectie.

België en Hongarije treffen elkaar in de eerste ronde van de Wereldgroep. De ontmoeting vindt plaats in de Country Hall in Luik.