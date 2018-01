Hongaarse Davis Cup-speler: "Vroege aftocht Goffin in Melbourne is slecht nieuws voor ons" LPB

22 januari 2018

10u45

Bron: Belga 0 Tennis Tussen 2 en 4 februari nemen de Belgische mannen het in de Luikse Country Hall in de eerste ronde van het nieuwe Davis Cup-seizoen op tegen Hongarije. Bij de Hongaren is Marton Fucsovics (ATP 80) het speerpunt. De lokale nummer één verloor vandaag zijn achtste finale op de Australian Open tegen Roger Federer (ATP 2).

Fucsovics keert nu voor enkele dagen terug naar Boedapest, om vervolgens het vliegtuig te nemen naar Luik. Daar verwacht hij David Goffin (ATP 7) tegen te komen, die er al in de tweede ronde uitging in Melbourne. "Ik denk dat hij erbij zal zijn", stak Fucsovics van wal. "Ik was er na zijn nederlaag ook van overtuigd dat dit geen goed nieuws was voor ons. Hij zal gemotiveerd zijn, uit op revanche en zijn land de zege willen bezorgen. Maar goed, ik heb er ook zin in. Ik wil de beste spelers ter wereld kloppen."

Over zijn wedstrijd in de vierde ronde op de Australian Open tegen Roger Federer kon Fucsovics niet ontevreden zijn. "Ik ging het veld op om me te amuseren", legde de Hongaar uit. "Ik had niets te verliezen. Federer is momenteel de beste tennisser ter wereld. Hij was heel geconcentreerd en wilde me absoluut in drie sets kloppen. Hij sloeg erg goed op, speelde snel en is technisch enorm sterk. Over mijn eigen parcours ben ik heel tevreden. Het is de eerste keer dat ik de vierde ronde bereik op een Grand Slam, dat geeft vertrouwen."