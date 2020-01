Hoe dochtertje Jada finale push gaf voor comeback van Clijsters: “Mama, je lijkt tien jaar ouder dan Venus” Filip Dewulf

02 januari 2020

08u37 10 Tennis “‘Mama, je ziet er tien jaar ouder uit dan Venus’, zei Jada mij.” In afwachting van haar terugkeer op het circuit gaf Kim Clijsters (36) in de ­Australische pers een zeldzame inkijk over hoe haar ‘Kimback’ tot stand kwam.

Kim Clijsters legt momenteel de laatste hand aan haar revalidatie van een scheurtje in de mediale band van haar knie, opgelopen tijdens een partijtje padel begin november. Daardoor zit ze niet aan de andere kant van de ­wereld, waar haar rentree op het profcircuit gepland was voor het Brisbane International Tennis Tournament. Clijsters vond tussen de feestdagen door wel tijd om de Australische krant ‘The Age’ een vooruitblik te gunnen op het derde deel van haar carrière. ­”Misschien dat ik wel geen enkel game ga winnen”, lachte ze. “Maar ik ga zeker en vast hard mijn best doen.”

Federer en Serena

De Limburgse mama van drie komt van ver, maar hield al die tijd wel ­voeling met het circuit. “Ik speelde de ‘Legends’ (coryfeeëntoernooien, red.) en genoot daarvan”, aldus Clijsters. “Speelsters vroegen mij om met hen te sparren en ook daar genoot ik van. Maar tegelijkertijd kreeg ik niet de juiste voldoening uit mijn tennis en voelde ik dat ik het nog steeds in me had. Door (begin 2019, red.) in Australië te zijn om commentaar te geven, kwam de passie weer bovendrijven. Ik sprak er met mijn echtgenoot (Brian Lynch, red.) over. Ik was toen 35 en dacht: ‘Kijk naar Roger (38), Serena (38) en Venus (39), waarom zou ik het niet proberen?’ Na Australië vroeg ik dan ook aan mijn conditietrainer (Sam Verslegers, red.) of het mogelijk was om terug te keren op mijn leeftijd, na drie kinderen (Jada, Jack en Blake, red.) en met mijn lichaam. Daarna vertelde ik het aan Jada en Brian en begon het langzaamaan te groeien.”

Het was oudste dochter Jada (11) die de finale push gaf. Clijsters speelde in mei een demonstratiematch tegen Venus Williams voor de inauguratie van het dak boven baan één van ­Wimbledon. Jada was daarbij. “Zij was degene die me aanspoorde om een ­comeback te wagen”, aldus Clijsters. “Jada was vol bewondering voor ­Venus en voor we de baan opgingen, zei ze tegen mij: ‘Mama, je lijkt tien jaar ouder dan zij.’ Ik antwoordde: ‘Echt? Bedankt, Jada!’ Maar dat was uiteindelijk mijn motivatie.”

Een geestdrift die uitmondde in de aankondiging van haar terugkeer op 12 september. “Het ene ding waar ik bang voor was, was de vraag of het het allemaal wel waard was om mezelf en mijn gezin in de spotlights te zetten”, zei Clijsters. “Als ik thuis ben, geef ik niet zo heel veel interviews. Ik leef dan een normaal leven. Toen het nieuws uitkwam, gingen er cameraploegen naar de school van mijn kinderen. Toen dacht ik wel: ­‘Hopelijk vliegt dit snel over en ­kunnen onze levens hetzelfde blijven.’ Ik wil gewoon weer tennis spelen en dat op een zo hoog mogelijk niveau.”

2 maart: Monterrey

Dat doet ze dus al zeker op de toernooien van Monterrey (2 maart), ­Indian Wells en Charleston. De start van een gebalanceerd programma. “Ik ga niet zoveel toernooien meer ­spelen. En de kinderen gaan niet ­zoveel met me meereizen. Ik weet dat mijn comeback iets is dat twee, drie of vier jaar gaat duren, als ik fit kan blijven en beter weet hoe mijn lichaam gaat reageren. Ik zal moeten ondervinden hoeveel tijd ik nodig heb ­tussen de toernooien en hoeveel ik er na mekaar kan spelen. Ik heb veel ­ervaring uit het verleden, maar deze situatie is wel erg nieuw.”

Wat mogelijk ook een beetje gaat ­veranderen, is haar speelstijl. “Een tijdje geleden, op een trainingskamp in Tenerife, deed ik mijn eerste spreidstand”, glimlachte ze. “Ik verwachtte het niet en had het ook niet gepland. Iedereen hield zijn adem even in, maar mijn coach (Carl Maes, red.) en Sam (Verslegers, red.) lachten alleen maar. Ik denk niet dat het nog vaak gaat gebeuren.”