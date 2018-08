Historisch dieptepunt voor Serena: Konta smeert Amerikaanse grootste nederlaag uit carrière aan YP

Bron: ANP/AD.nl 0 Tennis Serena Williams heeft bij het tennistoernooi van San José een pijnlijke nederlaag geleden. De 23-voudig Grand Slam-kampioene ging in de eerste ronde van de Silicon Valley Classic met 6-1 en 6-0 onderuit tegen de Britse Johanna Konta. Het gebeurde Williams sinds haar profdebuut in 1995 nog niet eerder dat ze in een wedstrijd maar één game won.

De 36-jarige Williams pakte de openingsgame, maar daarna ging veel fout. De tennisster noteerde 25 onnodige fouten en haar eerste servicepercentage lag op 41 procent.

"Ik was in de eerste set totaal niet scherp. Konta kreeg vertrouwen en kon de overwinning uiteindelijk makkelijk binnenhalen", aldus Williams, die vorige maand de finale van Wimbledon verloor van de Duitse Angelique Kerber.

In aanloop naar de US Open doet de Amerikaanse nog mee aan het Cincinnati Open.

Prior to Konta’s 6-1, 6-0 win over Serena in 1R @mubadalasvc, Serena’s most lopsided losses in tour-level main draw matches:



2014 WTA Finals (RR): l. Simona Halep, 6-0, 6-2.

1998 Oklahoma QF: Johnnette Kruger, 6-1, 6-1. WTA Insider(@ WTA_insider) link