Het vreemde interview van 'Genie' Bouchard dat wenkbrauwen doet fronsen in de tenniswereld TLB

27 juni 2018

07u00

Bron: The Independent 0 Tennis Eugenie 'Genie' Bouchard houdt er doorgaans wel van om voor een camera te staan. Maar ook niet altijd, zo toonde de 24-jarige Canadese tennisster na haar wedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor Wimbledon. Bouchard won met sprekend gemak tegen de Chinese Lin Zhu, maar het toen ze na de partij een interview gaf leek ze niet echt blij te zijn.

Na 48 minuten had Bouchard de klus al geklaard tegen Zhu: 6-0 en 6-2. De Canadese schone pakte haar spullen, wilde richting de kleedkamer trekken in Roehampton, maar een steward maande haar nog even aan om de Britse openbare omroep te woord te staan. Dat deed Bouchard ook, zij het met lichte tegenzin. Bouchards antwoorden waren ook heel kort, telkens in één zin.

"Ik haalde een redelijk goed niveau. Ik ben tevreden over de manier waarop ik begonnen ben, het is altijd belangrijk om goed te starten op gras", was zowat het spectaculairste dat 'Genie' liet optekenen. Wat de reden was voor het bizarre interview is overigens meteen duidelijk. Pakten de fans in Londen haar te hard aan? Voelde ze dat ze nog steeds niet verlost is van de buikspierblessure die haar al maanden parten speelt? Frustreert het haar dat ze geen wildcard kreeg? Of is ze onderhand echt wel uitgekeken op het tennis? De fans van de Bouchard hebben er het raden naar.

In 2014 speelde de Canadese nog de finale op Wimbledon, die ze verloor tegen Petra Kvitova. Maar daarna raakte haar carrière in het slop, met 2018 voorlopig als één groot dieptepunt. Bouchard tuimelde uit de top 100, sneuvelde in de eerste kwalificatieronde voor Roland Garros en nu moet ze ook voor het eerst kwalificaties spelen voor 'haar' Wimbledon. De eerste horde nam ze alvast, maar écht blij lijkt ze daar toch niet van te worden...