Het tennis heeft er met Kyrgios officieel een fantast bij: no-look volleys, onderhandse opslagen en dan een ‘F*** you’ Hans Op de Beeck

27 maart 2019

13u43 0 Tennis Nick Kyrgios stond al even bekend als een geniale etter, maar dit jaar schakelt de 23-jarige Australiër nog enkele versnellingen hoger. Of hij krijgt het publiek op de banken met de meest geweldige shots en showelementen, of de toeschouwers keren zich tegen hem omwille van puberaal gedrag. John McEnroe 2.0 is opgestaan.

Ik geef hier 2 uur en 20 minuten lang het beste van mezelf en die kerel roept ‘Play some tennis!’. Dat hoef ik niet te pikken Nick Kyrgios

In Acupulco, toernooi dat hij in de finale tegen Wawrinka won, pestte hij Nadal vorige maand nog het bloed vanonder de nagels. Zeker toen de Spanjaard, weer eens ver achter de baseline, verrast werd door een onderhandse opslag van Kyrgios. Daar heeft hij sindsdien een van zijn handelsmerken van gemaakt. In Miami deed hij het in een eerdere ronde tegen Lajovic zelfs twee keer in één match. Maar Kyrgios is veel meer dan dat: tweeners op onverwachte momenten, no look volleys, stapvoets tennis, geniale dropshots, de ‘bottle challenge’ op z’n stoel (waarbij het de bedoeling is een plastic flesje op te gooien opdat het weer rechtstaand neerkomt) : de Aussie, momenteel pas 33ste op de ATP-ranking, heeft het allemaal in zijn gamma. Een showman die amper zijn gelijke kent. Geregeld tot jolijt van het publiek. Zo ook in zijn -verloren- achtste finale op het prestigieuze Masters 1000-toernooi in Miami tegen Borna Coric (4-6, 6-3 en 6-2). Als excuus voor het verlies tegen het nummer 13 van de wereld, kon hij een opspelende knie inroepen.

It's going Kyrgi-OFF in Miami 🤯@NickKyrgios #MiamiOpen pic.twitter.com/EZ3vY3tKJq Tennis TV(@ TennisTV) link

A new change of ends activity 🤷‍♂️@NickKyrgios #MiamiOpen pic.twitter.com/Xw6pLfjPKu Tennis TV(@ TennisTV) link

Maar Kyrgios is zowel de 'good’, als hij de ‘bad and ugly’ kan zijn. Dr Jekyll en Mister Hyde. Nadat hij al een waarschuwing had gekregen wegens het kapotslaan van zijn racket (zie video hieronder), ging hij wat later tekeer tegen een toeschouwer. 'F*** you man’, riep hij richting de man. Die tweede overtreding kostte hem een punt. Een erg duur en cruciaal punt, bij 30-40 achter. Daarvan had Kyrgios achteraf alles behalve spijt. “Ik geef hier 2 uur en 20 minuten lang het beste van mezelf en die kerel roept ‘Play some tennis!’ (‘speel eens tennis’) Dat hoef ik niet te pikken, dus schold ik hem even kort en bondig uit. Dat was waarschijnlijk niet nodig, maar in het heetst van de strijd kan je zo’n commentaren missen als de pest.” Ook eerder deze week had hij het aan de stok met een man in de tribunes die hem constant uitdaagde. “Jij hebt zeker een gratis ticket gekregen. Heb je echt niets beters te doen op een zondagavond? Waar is jouw familie?”, snauwde hij die kerel toe. De man werd weggeleid.

Kyrgios bedacht de umpire met sarcastisch applaus en zei hem: “Je mag oprecht blij zijn met hoe je de omstandigheden van deze match onder controle had. Eerlijke feedback, man. Geweldige job.” Kyrgios deed bij de umpire ook zijn beklag over fans die in de handen klapten of riepen tussen eerste en tweede opslagen. Maar Fergus Murphy, de umpire in kwestie, wou daar niet van weten: “De toeschouwers genieten gewoon van de partij.” Bij matchpunt voor Coric liet Kyrgios de Kroaat met een ace uitserveren. Niet de minste reactie. Zijn kapot racket? Dat gooide hij de tribunes in, richting een fan met basketbalshirt van de Boston Celtics. En of die daar blij mee was.

Day. Made.@celtics fans look out for their own ☘@NickKyrgios #MiamiOpen pic.twitter.com/ZIrEpmRMnM Tennis TV(@ TennisTV) link