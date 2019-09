Het integrale interview waarin Clijsters haar comeback aankondigt: “Ga altijd op mijn gevoel af” YP TLB EN ODBS

12 september 2019

15u19 36 Tennis Kim Clijsters die op haar 36ste haar tweede comeback maakt: het nieuws sloeg in als een bom. De Limburgse gaf al een uitgebreid interview aan de WTA, waarin ze haar beslissing kadert. Hieronder de letterlijke vertaling ervan:

“Ik heb niet het gevoel dat ik iets te bewijzen heb. Ik denk dat het gewoon de uitdaging is. Ik heb vrienden die zouden zeggen: ‘Ik wil de marathon van New York lopen voor mijn 50ste’. Ik hou gewoon nog steeds van tennissen. Wanneer ik op een Grand Slam met de Legends speel, of wanneer iemand me vraagt om een balletje te slaan,... Mijn liefde voor de sport is er duidelijk nog. Maar de vraag is, ben ik nog steeds in staat om het niveau te halen dat ik zelf wil behalen en waar ik zelf wil staan alvorens ik terug op hoog niveau van de beste vrouwensport ter wereld kan spelen. Ik heb niet het gevoel dat ik iets moet bewijzen, maar ik wil mezelf uitdagen en ik wil me opnieuw sterk tonen. Dit is mijn marathon. Dit is waar ik zeg, ‘OK, laten we het doen.’”

In een podcast van de WTA geeft Clijsters aan dat ze al twee jaar aan het nadenken was over een terugkeer. “Ik speelde de voorbije jaren met het idee, maar bedacht me dan: “neen, dit is gewoon onmogelijk”, aldus Clijsters. “Mijn leven speelt zich nu thuis af, bij mijn drie kinderen. Vooral mijn jongste kindje heeft me nog nodig. Daarom zag ik steeds af van het idee om terug te keren.”

Nu haar jongste zoontje Blake stilaan klaar is om naar de kleuterschool school te gaan, begon het onmogelijke echter steeds meer mogelijk te lijken. Zeker na een familietrip naar de Australian Open, zo geeft Clijsters zelf aan. “Dat was eigenlijk de eerste keer dat we tegen onze andere kinderen konden vertellen hoe we dat vroeger aanpakten met Jada. Ik vroeg aan Jada of ze van dat leven hield en haar antwoord was: ‘ja, ik vond het geweldig’”.

Naarmate haar kinderen ouder werden, kwam er ook opnieuw meer vrije tijd voor Clijsters. Die tijd bracht ze vaak door in de fitnesszaal, waar ze naar eigen zeggen kon ontsnappen aan haar ‘Mom Life’. “Na mijn recentste zwangerschap sportte ik wel wat, maar niet echt consistent. Ik deed het gewoon wanneer ik er tijd voor had, als het lukte met mijn werk met de kinderen en op de Academy. Ik had niet het gevoel dat ik echt voor mezelf kon zorgen.”

“Ik voelde me de voorbije maanden opvallend fitter dan de voorbije twee jaar het geval was, omdat ik weer beter voor mezelf zorg. Ik zet niet alles in het teken van de kinderen en probeer ook wat tijd voor mezelf te voorzien. En dat is iets wat ik de laatste jaren toch wat vergeten was. Zelfs al lukt het niet om terug te keren op niveau, dan nog is dit hele proces het waard geweest. Ik zit weer in een goed routine.”

Clijsters gaat ook dieper in op die routine. “Ik vertrek thuis na het ontbijt om te gaan sporten. Ik herinner me nog goed dat ik soms gewoon wat havermout die Jada niet op had gegeten of wat fruit van de kinderen dat nog op de tafel lag. Dat was vaak mijn ontbijt, omdat we ons moesten haasten om de kinderen op tijd op school of in de crèche te raken. We zullen nu zien of ik mijn lichaam in vorm krijg om tennis te spelen op het niveau waar ik wil geraken.”

Tijdens de voorbereiding op haar seizoen zal de focus van Clijsters uiteraard liggen bij het proces om topfit te geraken. Ze werkt weer samen met haar fitnesstrainer Sam Verslegers en dat heeft volgens Clijsters zijn kracht, flexibiliteit en reactiesnelheid alweer snel toegenomen.

“Ik hou van uitdagingen en om mezelf tot het uiterste te pushen”, zegt Clijsters. “Soms ben ik wel verbaasd over hoe diep ik kan gaan tijdens zware trainingen. En het is eigenlijk een leuk gevoel om weer zo’n ‘challenge’ te kunnen aangaan.”

Waar Clijsters het felst mee zit, is het effect dat haar carrière zal hebben op haar kinderen, Jada (11), Jack (5), en Blake (2). “Ik weet dat ik er mee om zal kunnen, maar voor de kinderen wordt het een ander verhaal. Op dit moment is ons leven makkelijk en simpel. Maar niet enkel mijn leven zal dus veranderen. Maar uiteraard heb ik dit besproken met mijn man en met mijn team en met Steve Simon van de WTA, om ervoor te zorgen dat we de kinderen zoveel mogelijk zullen beschermen.”

“Het nieuwe systeem in het tennis, waarvan ik trouwens lang geen weet had, vergemakkelijkt alles. Omdat ik een gewezen nummer één ben en omdat ik een grandslam gewonnen heb, kan je bij een comeback wildcards aanvragen. Je bent ook niet verplicht sommige toernooien absoluut te spelen zoals de huidige toppers dat wel zijn. Een groot voordeel. In het andere geval, was er geen haar op mijn hoofd dat aan deze comeback gedacht zou hebben.”

Clijsters geeft toe dat ze nog een lange weg af te leggen heeft om weer top te zijn. De voorbije maanden heeft ze veel getraind, maar het blijft afwachten hoe haar lichaam reageert op specifieke wedstrijdomstandigheden. Als commentator, analist en verwoed tenniskijker, heeft de huidige WTA-tour alleszins geen verrassingen voor haar. Clijsters kijkt uit naar de clash der generaties en heeft zich al verwonderd over het steeds meer fysieke vrouwentennis. Of dat geen probleem wordt? “Dat zal ik pas weten als ik echt tegenover de meisjes sta. Maar ik geef toe dat ik soms denk, recent tijdens de US Open nog: ‘onmogelijk dat ik dat niveau nog halen’. Ze lijken nu zoveel harder op die bal te slaan.”

“Maar dat competitieve om me steeds weer te testen heb ik altijd in mij gehad, ook tijdens mijn carrière. ‘Verdorie, wat bewegen zij goed, slaan ze hard en spelen met zo gevarieerd’, dacht ik dan. Tot ik tegenover hen stond en dat helemaal anders aanvoelde. Dan ging het plots allemaal een pak minder hard en snel.”

“Ik ben altijd op mijn gevoel afgegaan, geluisterd naar mijn emoties. Hoeveel keer is er niet tegen mij gezegd: ‘wat doe je nu Kim? Je bent toch nog voldoende jong om je te meten met de besten.’ Ik lachte dat altijd weg. Maar ik vermoed dat dit wel in mijn hoofd gekropen is. Ik was toen, in tegenstelling tot nu, fysiek wel niet in vorm. Dan was het makkelijker om niet aan een eventuele comeback te denken. Nu voel ik me steeds beter en denk ik dat ik opnieuw ‘tennisfit’ kan worden. We zien wel hoe ver ik geraak. Het is alleszins erg spannend. Ik ben ook blij dit te kunnen doen zonder dat het -tot dusver- mijn leven als moeder en vrouw beïnvloedt. Momenteel geeft het me zelfs extra energie. Een nieuwe uitdaging, een doel. Daar hou ik van... (lacht) al ga ik daar binnen enkele maanden misschien anders over denken.”

Clijsters heeft als doel om in januari haar comeback te maken, al wil ze zich niet echt vastpinnen op die maand. Ze zal terugkomen wanneer ze zich daar klaar voor voelt. “December wordt te vroeg, dan ga ik nog lang niet zijn waar ik wil zijn en dan hoeft het voor mij niet. Daarna kan ik zien waar ik een wildcard krijg. Ik heb nu nog drieënhalve maand... ik kijk ernaar uit om te zien waar ik tegen dan zal staan.”