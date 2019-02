Het ene toernooi is het andere niet: Elise Mertens na marathonpartij meteen out in Dubai ODBS

18 februari 2019

17u16

Bron: Belga

Elise Mertens (WTA-16), zaterdag nog toernooiwinnares in Doha, is vandaag in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Dubai (2.828.000 dollar) meteen uitgeschakeld. De 23-jarige Limburgse moest na een marathonpartij het hoofd buigen voor de Chinese kwalificatiespeelster Zhu Lin (WTA-107). Pas na 2 uur en 58 minuten stond de 5-7, 6-4, 7-5 op het scorebord. Mertens was zestiende reekshoofd op het hardcourt in de Verenigde Arabische Emiraten. Ook vorig jaar sneuvelde ze er in de eerste ronde. (later meer)