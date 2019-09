Het commerciële plan achter de comeback van Clijsters Redactie

13 september 2019

07u06

Bron: De Tijd 0 Tennis Kim Clijsters sloeg haast iedereen met verstomming toen ze gistermiddag via sociale media haar tweede comeback aankondigde. De Limburgse wil dus opnieuw internationaal scoren op de tenniscourts, productiehuis De Mensen wil dat doen met een ambitieuze documentaire over haar terugkeer. Dat schrijft De Tijd.

Hans Lovenich, programmahoofd bij De Mensen, stelt dat zijn productiehuis begin april al een telefoontje kreeg met de vraag of er interesse was in een documentaire rond de nieuwe comeback van Clijsters in het tennis. “Het management van Clijsters wilde een coproductie opzetten om het hele proces in beeld te brengen. Clijsters is een heel charismatische en authentieke figuur en het traject wordt enorm spannend”, aldus Lovenich, die maar al te goed beseft dat Clijsters overal ter wereld nog steeds erg geliefd is. Hij mikt dus hoog. “Het wordt in de eerste plaats een internationaal verhaal, voor de Netflixen van deze wereld.”

De manager van Clijsters, Bob Laes, bevestigt die ambitie in De Tijd. “Het verhaal van Kim is uiteraard internationaal. De Mensen, dat bijvoorbeeld met Sven Nys bewezen heeft goed te zijn in zulke documentaires, was daarom onze meest geschikte partner”, zegt Laes, die benadrukt dat de beslissing om opnieuw terug te keren op het hoogste niveau louter sportief was. “Kim doet het uit liefde voor de sport.”

Ze zal in het tennis geen startgeld krijgen en moet nu plots middelen vrijmaken voor de entourage die haar begeleidt. Het wordt een huzarenstukje om zelfs maar break-even te draaien Bob Verbeeck, gewezen manager van Clijsters

Clijsters speelde in haar carrière tot dusver meer dan 22 miljoen euro bij elkaar, dus voor het geld hoeft ze het alleszins niet meer te doen. Dat bevestigt ook Bob Verbeeck, topman van sportmarketingbedrijf Golazo en vorige manager van de Limburgse. “Ze zal in het tennis geen startgeld krijgen en moet nu plots middelen vrijmaken voor de entourage die haar begeleidt. Het wordt een huzarenstukje om zelfs maar break-even te draaien.”

De terugkeer werd dus al zowat een half jaar geleden in gang gezet. “En als Kim iets in haar hoofd heeft, gaat ze er voluit voor. Dat ze de zusjes Williams nog altijd op het hoogste niveau ziet meedraaien, was een extra motiverende factor. Het verschil is wel dat de zusjes Williams nooit zo lang gestopt zijn als Kim”, besluit de topman van Golazo.