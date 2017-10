Het blijft een vreemde vogel: Kyrgios gooit zonder reden handdoek in de ring 12u42

Bron: Belga 2 Steve Johnson through to @SH_RolexMasters second round after Kyrgios retires.#SHRolexMasters pic.twitter.com/cf3sgfZpPv Tennis TV(@ TennisTV) link Tennis De Australiër Nick Kyrgios (ATP 21) heeft vandaag zonder aanwijsbare redenen opgegeven in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Shanghai (hardcourt/5.924.890 dollar). Kyrgios, het dertiende reekshoofd in China, had de eerste set tegen de Amerikaan Steve Johnson (ATP 45) verloren met 7-6 (7/5)).

Meteen na afloop van de eerste set stapte Kyrgios op Johnson af en schudde hem de hand. De Australiër deed nadien hetzelfde met de scheidsrechter om zich te haasten naar de kleedkamers. Kyrgios, nog finalist in Peking vorige zondag tegen Rafael Nadal, leek geen last te hebben van een blessure. De Australiër komt volgende week normaal gezien in actie tijdens de European Open in Antwerpen.

Lees ook Australian Open presenteert nieuwe editie met match op dak en verhoogt prijzenpot tot 43 miljoen dollar

Het is niet de eerste keer dat de eigengereide Kyrgios van zich doet spreken op de courts. Vorig jaar, ook in Shanghai, ging hij helemaal uit de bocht tegen de Duitser Mischa Zverev. Hij sloeg tijdens die partij onderhands op en vroeg de scheidsrechter of hij er niet snel een einde aan kon maken. Het kostte hem een boete van 41.500 dollar en twee maanden schorsing.



Toch is dit nog niet het toppunt. In augustus 2015 was de Australiër nog lager gevallen. In Montréal in een partij tegen de Zwitser Stan Wawrinka riep hij dat zijn landgenoot Thanasis Kokkinakis geslapen had met de vriendin van Wawrinka. Een forse boete was ook dit keer zijn deel.