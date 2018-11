Herbert en Mahut brengen Frankrijk met dubbelzege in Davis Cup-finale tegen Kroatië terug in de wedstrijd Redactie

24 november 2018

18u55

Bron: Belga 0 Tennis Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut hebben vandaag in Rijsel het dubbelspel gewonnen in de finale van de Davis Cup. De Fransen klopten de Kroaten Ivan Dodig en Mate Pavic in vier sets, en brachten zo de stand op 1-2, nog altijd in het voordeel van Kroatië.

De dubbelpartij duurde behoorlijk lang, maar na 3 uur en 42 minuten wisten de Fransen het laken toch naar zich toe te trekken. Het werd 6-4, 6-4, 3-6 en 7-6 (7/3).

Gisteren won Marin Cilic (ATP-7) van Jo-Wilfried Tsonga (ATP-259) en klopte Borna Coric (ATP-12) Jérémy Chardy (ATP-40). Frankrijk is na zijn zege van vorig jaar in de finale tegen België de titelhouder in de Davis Cup. Op het palmares van de Fransen staan er in totaal zes eindzeges en acht verloren finales. Kroatië staat op één eindzege (2005) en één verloren finale (2016).