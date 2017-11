HERBELEEF hoe 'Team Belgium' in zenuwslopende dubbel kopje onder ging

¿¿¿¿ France needs just one more game to take a 2-1 lead over Belgium ¿¿¿¿ in the #DavisCupFinal. Gasquet/Herbert lead Bemelmans/De Loore 61 36 76(2) 5-3 pic.twitter.com/SOjzgqrTAS

Davis Cup(@ DavisCup)