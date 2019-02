Henin legt vinger op de wonde na stevige Fed Cup-nederlaag: “Gebrek aan vertrouwen bij Mertens” Filip Dewulf

11 februari 2019

08u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tennis België moet in april naar de herkansing om ook volgend jaar nog deel uit te maken van de wereldgroep in de Fed Cup. Justine Henin zocht gisteren mee naar de oorzaak van de harde 1-3 tegen Frankrijk en het daaraan verbonden mindere optreden van Elise Mertens.

Amper twee van haar dertien breakpunten gewonnen tegen Alizé Cornet op zaterdag en enkele dubbele fouten op zeer belangrijke momenten. Gisteren tegen Caroline Garcia dan weer een schim van de speelster die een jaar geleden België nog in vuur en vlam zette door de halve finale te halen op de Australian Open. Elise Mertens (WTA 21) is duidelijk op zoek naar zichzelf en haar beste tennis. Dat had ook Justine Henin, in Luik aanwezig als commentatrice voor de Franse televisie, gezien. “Ik had op een evenwichtige match gerekend tussen Mertens en Garcia, maar terwijl de Française helemaal vrijuit kon tennissen na haar zege van zaterdag (tegen Alison Van Uytvanck), heeft Elise de twijfels die ze zaterdag al had laten zien jammer genoeg nog eens bevestigd. Ze slaagde er niet in regelmaat te leggen in haar intensiteit: er waren vaak twee goede punten en dan vier die mentaal en fysiek minder waren. Ik had graag een wat rebelse reactie gezien, maar ze toonde zich vooral onzeker in heel wat dingen. Ze heeft nog veel kansen gehad, maar je ziet dat ze niet het absolute vertrouwen heeft. Ze is ook veranderd van coach en racket, mogelijk heeft dat bijgedragen tot die vraagtekens in het begin van het seizoen.”

Oplossing voor deze impasse? Simpel: matchen winnen en zo geloof in je eigen tennis creëren. “Ze moet duidelijk haar nieuwe status nog verteren”, wist Henin. “Ze moet nog een kaap ronden en soms heeft dat wat tijd en werk nodig. Elise heeft alleszins de kwaliteiten om haar spel naar een agressief soort tennis om te vormen. Daarvoor heb je wel een constante mentale intensiteit nodig en die regelmaat was er dit weekend niet. Mogelijk dat de druk te groot was, maar enkel zij kan dat beantwoorden.”

Mertens toonde niet het achterste van haar tong. “De match van zaterdag heeft geen sporen nagelaten”, meende de Limburgse. “Garcia kon vrij spelen en dat maakte wel een verschil. Tennis is met ups en downs, misschien verwachten de mensen ook meer van mij. Ik train elke dag om beter te worden, maar ik ben inderdaad nog op zoek naar mijn beste tennis.”