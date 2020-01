Henin hinkt op twee gedachten omtrent ‘Kimback’: “Niemand domineert op dit moment, maar Kim is wel 7 jaar gestopt” TLB

02 januari 2020

10u15

Bron: La Dernière Heure 0 Tennis Terwijl Kim Clijsters zelf heeft Terwijl Kim Clijsters zelf heeft geduid hoe haar ‘Kimback’ tot stand kwam, heeft ook haar oude rivale Justine Henin (37) haar licht laten schijnen over de opgemerkte terugkeer van de Limburgse. Henin hinkt op twee gedachten: enerzijds tempert ze de verwachtingen, maar anderzijds beseft ze ook dat het een succesverhaal kán worden.

Clijsters revalideert momenteel nog van een scheurtje in de mediale band van haar knie, opgelopen tijdens een partijtje padel begin november. Wie op het moment van Clijsters’ eerste match moment ongetwijfeld voor de buis zal zitten, is Justine Henin. Hoewel ze er zelf “nog geen seconde” aan gedacht heeft om haar racket weer boven te halen, is de Waalse wel benieuwd hoe haar oude rivale het zal doen.

“Niemand weet wat we ervan moeten verwachten”, begint Henin in ‘La Dernière Heure’ over de comeback van Clijsters. “Kim keert terug uit plezier, maar ik ken haar. Ze heeft ook persoonlijke ambities. Plezier is altijd haar brandstof geweest. Kim is altijd dol geweest op het leven op het circuit.”

Er is op dit moment geen enkele vrouw die het tennis écht kan domineren. Maar de speelsters zijn wel sterker en explosiever geworden Justin Henin

Vandaar dat Henin ook gelooft dat de terugkeer een succesverhaal kan worden. “Er zijn misschien wel mogelijkheden”, zegt ze. “Op dit moment is er geen enkele vrouw die het tennis écht kan domineren. Maar tegelijkertijd mogen we ook niet vergeten dat ze zeven jaar gestopt is. En in die periode is het tennis geëvolueerd. De speelsters zijn krachtiger en explosiever. Ik hoor mensen vaak het voorbeeld van Serena Williams aanhalen, maar zij is nooit zo lang gestopt.”

Henin zelf heeft nog geen moment aan een terugkeer gedacht. “Negen jaar geleden heb ik een elleboogblessure opgelopen en op dat moment was het duidelijk dat mijn carrière voorbij was. Daar heb ik ook vrede mee. De beslissing van Kim verandert daar helemaal niets aan. Vandaag staat mijn leven in het teken van mijn familie en mijn andere activiteiten. Daarom neem ik ook geen deel aan exhibitietoernooien, ook zonder die te spelen heb ik een voldaan gevoel.”

Henin is wél nog actief in het tennis. Ze is directrice van haar tennisacademie in Limette en helpt de jonge Belgische Sofia Costoulas bij de uitbouw van haar carrière. “Maar ik voel me niet klaar om gedurende het hele seizoen een speelster over de hele wereld te volgen”, is Henin eerlijk.