Helemaal klaar voor Roland Garros: Djokovic steekt voor vijfde keer titel op zak in Rome



Redactie

21 september 2020

19u28

Bron: Belga 0 Tennis Novak Djokovic heeft voor de vijfde keer in zijn carrière het Masters 1.000-toernooi in Rome (gravel/3.854.000 euro) op zijn naam geschreven. De Serviër, nummer 1 van de wereld, zette maandag in de finale de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 15) opzij in twee sets.

Na een uur en 54 minuten stond de 7-5, 6-3 eindstand op het bord. Voor de 33-jarige Djokovic is het zijn 81ste ATP-titel, de vierde in 2020 (na de Australian Open, Dubai en Cincinnati). Hij won het toernooi van Rome eerder in 2008, 2011, 2014 en 2015. De Serviër heeft nu 36 Masters 1.000-toernooien gewonnen, een record en één meer dan Rafael Nadal.

Schwartzman, 28, blijft voorlopig steken op drie titels. Dit jaar is zijn erelijst nog blanco. De Argentijn had zaterdag in de kwartfinales voor een grote verrassing gezorgd door titelverdediger Nadal uit te schakelen. De Spanjaard gaat vanaf zondag op zoek naar een dertiende eindzege op Roland Garros.