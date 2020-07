Heibel op Ultimate Tennis Showdown: Fransman krijgt het op de zenuwen van papa Tsitsipas en laat dat duidelijk merken YP

06 juli 2020

‘t Mag dan maar een exhibitietoernooi zijn, toch gaat het er niet altijd even vreedzaam aan toe op de Ultimate Tennis Showdown. Zo zat het spel gisteren even op de wagen in de wedstrijd tussen Corentin Moutet en Stefanos Tsitsipas. Op een gegeven moment had de jonge Fransman er genoeg van dat Apostolos Tsitsipas, de vader van zijn Griekse opponent, steevast aan het praten ging wanneer hij mocht opslaan. Eerst richtte Moutet zich tot Tsitsipas senior, waarna hij het probleem aankaartte bij de umpire. “Hij praat als ik moet opslaan, dat is niet toegelaten. Dat is geen fair play”, waarna ook Tsitsipas junior zich in de debatten komt mengen. “I don’t give a sh*t, het is maar UTS”, zo luidde diens twijfelachtige conclusie. Op het moment van het incident stond Moutet nog op voorsprong, maar finaal zou hij de wedstrijd verliezen.

Tijdens een interview in de rand van de wedstrijd kwam Moutet nog even terug op het incident. “Ik ga het niet over Stefanos hebben, hij is een goeie gast. Maar zijn vader is een dwaas en ik ben lang niet de enige die er zo over denkt. Hij praat wanneer ik moet opslaan, constant. Dat is niet respectvol.”