Halep plaatst zich in Rome als eerste voor halve finales Redactie

19 september 2020

14u32 0 Tennis Simona Halep (WTA 2), het eerste reekshoofd, is de eerste die zich heeft kunnen plaatsen voor de halve finales van het WTA-toernooi van Rome (gravel/2.098.290 dollar), na de opgave van de Kazakse Yulia Putintseva (WTA 30) in de tweede set van de kwartfinale.

De Roemeense leidde met 6-2, 2-0 na 45 minuten speeltijd, toen Putintseva, die in de US Open nog kwartfinaliste was, moest opgeven. Halep zal het zondag in de halve finales moeten opnemen tegen de winnares van de wedstrijd tussen de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 14) en de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 17).

Ook Elise Mertens (WTA 20) werkt later vandaag haar kwartfinale nog af, tegen de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 4), het tweede reekshoofd en de titelverdedigster in de Italiaanse hoofdstad.