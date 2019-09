Halep moet al snel inpakken in Peking, titelverdedigster Wozniacki stoot door Redactie

30 september 2019

13u02

Bron: Belga 0 Tennis Simona Halep (WTA 5) heeft de tweede ronde van het China Open (8.285.274 dollar) niet overleefd. De Roemeense verloor maandag met 6-2 en 6-3 van de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 38).

Halep was het zesde reekshoofd in Peking. Twee jaar geleden speelde ze er de finale. Vorig jaar moest Halep in de eerste ronde geblesseerd opgeven.

Alexandrova neemt het in de achtste finales op tegen haar landgenote Daria Kasatkina (WTA 45) of de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 14).

Titelverdedigster Caroline Wozniacki (WTA 19) kende maandag meer succes. De Deense versloeg in de eerste ronde de Amerikaanse Lauren Davis (WTA 62) met 6-1 en 6-3. In de zestiende finales stoot ze met qualifier Christina McHale (WTA 90) opnieuw op een Amerikaanse.