Halep geplaatst voor Finals - Nadal pakt in Toronto 33ste zege in Masters 1.000-toernooi - Goffin vervoegt Team Europa in Laver Cup

13 augustus 2018

's Werelds nummer een Rafael Nadal heeft het Masters 1.000-toernooi van Toronto (5.315.025 dollar) een vierde keer op zijn palmares gebracht. In de finale nam de 32-jarige Spanjaard in 1 uur en 41 minuten met 6-2 en 7-6 (7/4) de maat van de jonge Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-27), die zijn 20ste verjaardag zo niet met een eerste toernooizege kon vieren.

Het was pas de tweede ATP-finale voor Tsitsipas. In april van dit jaar moest hij op het gravel in Barcelona ook al het onderspit delven voor Nadal (6-2, 6-1). Deze week ontpopte Tsitsipas zich tot reuzendoder. Op weg naar de finale schakelde hij de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-8), de Serviër Novak Djokovic (ATP-10), de Duitser Alexander Zverev (ATP-3) en de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP-6) uit. Winst tegen Nadal bleek nog net iets te hoog gegrepen.

Nadal won het Canadees Open, dat afwisselend in Toronto en Montreal plaatsvindt, ook al in 2005, 2008, en 2013. Telkens hij de finale van het hardcourttoernooi speelde, won hij die ook. De Spanjaard heeft nu 80 ATP-toernooien op zijn palmares. Dit jaar zit hij aan vijf zeges. Eerder won hij op het gravel van Monte-Carlo, Barcelona, Rome en Roland Garros. In Toronto boekte hij zijn 33ste zege in een Masters 1.000, waarmee hij zijn record nog wat aandikte. Djokovic won er 30, de Zwitser Roger Federer 27. De in 2006 gestopte Amerikaan André Agassi staat vierde op de ranglijst, maar volgt met 17 Masters 1.000-toernooien op ruime afstand van "de grote drie".

Rust

Nadal zal niet aantreden op het ATP-toernooi van Cincinnati (hardcourt/5.669.360 dollar). Dat heeft de Spanjaard laten weten, na zijn zege op het toernooi van Toronto. Nadal wil zijn lichaam rust gunnen met het oog op de US Open, die eind augustus starten.

"Het spijt me heel erg te moeten aankondigen dat ik dit jaar niet zal spelen in Cincinnati", schreef Nadal op Twitter. "Er is geen andere reden dan mijn lichaam te verzorgen en te proberen om zo fit te blijven als ik me nu voel. Ik voel me ook verdrietig voor alle fans in Cincy en omgeving die me altijd steunen. Ik ben er zeker van hen volgend jaar terug te zien."

David Goffin vervoegt Team Europa

David Goffin (ATP 11) zal in september in Chicago deel uitmaken van het Europese team op de Laver Cup. De kapitein van de Europeanen, Björn Borg, heeft de Luikenaar gekozen voor de strijd tegen een team met spelers uit de rest van de wereld.

De Zwitser Roger Federer en de Serviër Novak Djokovic waren eerder al zeker van hun stek. Borg koos nu nog, naast Goffin, voor de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Duitser Alexander Zverev. Volgende week maakt de Zweed nog een naam bekend.

"Het is super om dit geweldige toernooi te mogen spelen en in hetzelfde team als kampioenen als Roger en Novak te zitten", reageerde Goffin. "Het is een voorrecht om samen met hen te vechten en de Europese titel te verdedigen. Ik kan niet wachten."

De eerste editie van de Laver Cup vond vorig jaar plaats in Praag. Team Europe won toen met 15-9. Nu aast Team World dus op wraak. Captain John McEnroe rekent hiervoor alvast op de Argentijnen Juan Martin del Potro en Diego Schwartzman, de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, de Amerikaan John Isner en de Australiër Nick Kyrgios. Ook hier komt nog een naam bij.

Simona Halep heeft als eerste ticket voor seizoensfinale op zak

's Werelds nummer een Simona Halep is als eerste zeker van deelname aan de WTA Finals (7 miljoen dollar), die van 21 tot 28 oktober voor de vijfde keer in Singapore plaatsvinden. De 26-jarige Roemeense, zondag in Montreal winnares van het Canadees Open, is er voor de vijfde keer op rij bij. Ze is de enige die ook de vorige vier edities in Singapore speelde.

Bij haar debuut in 2014 bereikte Halep meteen de finale, waarin ze de titel aan de toenmalige nummer een Serena Williams moet laten. Nadien werd ze drie keer in de groepsfase uitgeschakeld.