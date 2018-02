Halep geeft na zege in kwartfinales forfait, Muguruza wordt eerste finaliste in Doha Redactie

16 februari 2018

22u11

Bron: Belga 0 Tennis Simona Halep (WTA 2) houdt het voor bekeken op het WTA-tornooi van Doha (hard/3.173.000 dollar). De Roemeense kreeg opnieuw last van een teenblessure en gaf meteen na haar zege in de kwartfinales forfait voor de rest van het toernooi. De Spaanse Garbine Muguruza (WTA 4) is daardoor rechtstreeks geplaatst voor de finale.

De 26-jarige Halep nam in haar kwartfinale met 6-0 en 6-4 de maat van de Amerikaanse kwalificatiespeelster Catherine Bellis (WTA 48). Na haar overwinning gooide het Roemeense tweede reekshoofd de handdoek. "Het is te gevaarlijk om mezelf te blijven forceren", verklaarde Halep. Ze kreeg opnieuw last van een teenblessure die haar ook in de finale van het Australian Open parten speelde. Daarin verloor ze tegen de Deense Caroline Wozniacki (WTA 1). "De pijn was vandaag erger. Daarom heb ik beslist forfait te geven. Volgens mijn dokter heb ik niet genoeg rust ingelast na de vorige kwetsuur. Een MRI-scan toonde veel vocht en een peesontsteking. Ik moet nu aan mijn gezondheid denken", aldus Halep.



Muguruza, die zich na een 3-6, 6-1 en 6-4 overwinning tegen de Française Caroline Garcia (WTA 7) kwalificeerde voor de halve finales, mag zich daardoor de eerste finaliste noemen in Doha. Zij profiteert van de opgave van Halep en krijgt een dagje rust. De andere halve eindstrijd tussen titelverdedigster Wozniacki en de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 21) wordt zaterdag nog afgewerkt. Wozniacki schakelde de Duitse Angelique Kerber (WTA 9) uit en verdedigde zo met succes haar eerste plaats op de WTA-ranking. Kvitova nam de maat van de Duitse Julia Goerges (WTA 10).