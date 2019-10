Halep en Svitolina beginnen met zege aan WTA finals DMM

28 oktober 2019

16u53

Simona Halep verslaat Bianca Andreescu in drie sets, Svitolina wint van Pliskova

Simona Halep (WTA-5) heeft haar eerste wedstrijd in de paarse groep op de WTA Finals in het Chinese Shenzhen (hard/14 miljoen dollar) gewonnen. De 28-jarige Roemeense, voormalig nummer een van de wereld, klopte de Canadese Bianca Andreescu (WTA-4) in drie sets. Na 2 uur en 34 minuten stond de 3-6, 7-6 (8/6), 6-3 op het bord. In de tiebreak van de tweede set redde Halep een matchbal.

Nog in de paarse poule opende Elina Svitolina (WTA-8) eerder op de dag met winst tegen de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA-2). De Oekraïense titelverdedigster haalde het in twee sets, waarvan de eerste enorm felbevochten was: 7-6 (14/12) en 6-4.

In de rode groep won de Australische Ashleigh Barty (WTA-1) zondag van de Zwitserse Belinda Bencic (WTA-7) en haalde de Japanse Naomi Osaka (WTA-3) het van de Tsjechische Petra Kvitova (WTA-6). De eerste twee van elke groep plaatsen zich voor de halve finales. Svitolina schreef het toernooi vorig jaar op haar naam, na een zege in de finale tegen de Amerikaanse Sloane Stephens.

