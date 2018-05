Halep blijft nummer één van de wereld na nieuwe zege - Mannelijk titanenduel in halve finales Rome Redactie

18 mei 2018

23u32

Bron: Belga 0 Tennis Simona Halep is ook maandag nog de nummer een van de wereld. De 26-jarige Roemeense verzekerde zich daarvan door vandaag de Française Caroline Garcia (WTA-7) in de kwartfinales in Rome (3.351.720 dollar) met 6-2 en 6-3 te verslaan.

Om de WTA-ranglijst te blijven aanvoeren moest Halep het op het gravel in de Italiaanse hoofdstad beter doen dan de Deense Caroline Wozniacki (WTA-2) en die werd eerder op de dag met 6-3 en 6-1 uitgeschakeld door de Estlandse Anett Kontaveit (WTA-26).

Morgen neemt Halep het voor een finaleplaats op tegen de Russische Maria Sharapova (WTA-40). Kontaveit geeft de Oekraïense titelverdedigster Elina Svitolina (WTA-4) partij.

Halep is meteen ook zeker dat ze Roland Garros als eerste reekshoofd aan zal vatten. Het is de WTA-ranking van maandag die gebruikt zal worden als plaatsingslijst voor het tweede Grand Slam van het seizoen, dat zondag 27 mei van start gaat.

Nadal stoomt door naar halve finale in Rome

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich geplaatst voor de halve finales op het Masters 1.000-toernooi in de Italiaanse hoofdstad Rome (gravel/4.872.105 euro). De Spanjaard klopte in de kwartfinales de Italiaan Fabio Fognini (ATP 21) in drie sets: 4-6, 6-1 en 6-2. De partij duurde twee uur en veertien minuten.

Nadal treft in de halve finales Novak Djokovic (ATP 18). De Serviër had 2 uur en 23 minuten nodig om zich voorbij de Japanner Kei Nishikori (ATP-24) te tennissen. "Nole" haalde het in drie sets: 2-6, 6-1 en 6-3. Djokovic lijkt na zijn elleboogblessure van vorig jaar stilaan zijn beste vorm terug te vinden. De voormalige nummer één van de wereld staat voor het eerst dit seizoen in de halve finales van een ATP-toernooi.

Straks komt ook David Goffin (ATP-10) nog in actie. Onze landgenoot neemt het in de kwartfinales op tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP-3), die vorige week het Masters 1.000-toernooi van Madrid op zijn naam schreef. In een eventuele halve finale wacht Marin Cilic (ATP 5). De Kroaat klopte in de kwartfinales de Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP 11) in tweemaal 6-3. De partij nam een uur en vijf minuten in beslag.

Sharapova knokt zich voorbij Ostapenko naar halve finales Rome

De 31-jarige Russin Maria Sharapova (WTA-40) heeft zich voor de halve finales van het WTA-toernooi (3.351.720 dollar) van Rome geplaatst. De voormalige nummer één van de wereld knokte zich in in 3 uur en 10 minuten met 6-7 (6/8), 6-4 en 7-5 voorbij de Estlandse Jelena Ostapenko (WTA-6).

Sharapova, winnares van Roland-Garros in 2012 en 2014, en Ostapenko, vorig jaar winnares van het gravelgrandslam, leverden een epische strijd op de gemalen baksteen in de Italiaanse hoofdstad. Sharapova wist Ostapenko in het zesde game van de beslissende set te breken en kon op 5-3 serveren voor de winst. De twintigjarige Letse vocht zich echter terug tot 5-5 en overleefde daarbij twee matchpunten. Twee spelletjes later sloeg Sharapova op haar derde matchbal wel toe.

Om een plaats in de finale neemt Sharapova het op tegen de winnares van de partij tussen de Roemeense Simona Halep (WTA-1) en de Française Caroline Garcia (WTA-7). Sharapova kan het toernooi een vierde keer op haar naam brengen, na 2011, 2012 en 2015.

In de tweede halve finale staat de Oekraïense titelverdedigster Elina Svitolina (WTA-4) tegenover de Estlandse Anett Kontaveit (WTA-26). Die verraste door de Deense Caroline Wozniacki (WTA-2) met 6-3 en 6-1 uit te schakelen. Svitolina zette de Duitse Angelique Kerber (WTA-12) met tweemaal 6-4 opzij.