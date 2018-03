Haar manager is weg, sponsors haken af, zelfs een racketdeal heeft ze niet langer: de pijnlijke val van tennisdiva Genie Bouchard Hans Op de Beeck

11 maart 2018

11u53 0 Tennis Ze mag twee weken geleden dan wel haar miljoenenzaak gewonnen hebben na haar valpartij in de kleedkamers van de US Ppen, met de carrière van Eugenie Bouchard gaat het van kwaad naar erger. Het gewezen nummer vijf van de wereld, momenteel 116de, stapelt de pijnlijke nederlagen op, met als gevolg dat sponsors en een deel van haar entourage afhaken.

Deze week was het weer van dat: eerste ronde Indian Wells, exit Genie Bouchard. Sachia Vickery, het nummer 100, te sterk. In de nasleep van die nederlaag raakte bekend dat Bouchard uit elkaar is met haar agent John Tobias. "Ik was er niet langer mee akkoord hoe ze sommige dingen aanpakt en ik vond het beter dat ze op zoek gaat naar iemand anders", aldus Tobias. Bouchard van haar kant zei dat ze tijd nodig heeft om de dingen even op een rijtje te zetten. "Er is op korte tijd zoveel gebeurd dat het vinden van een nieuwe manager momenteel geen topprioriteit is", zei Genie. "Misschien wel pas het zevende ding dat ik aan mijn hoofd heb. Nu is het tijd om, samen met mijn team, even rustig te kijken hoe het verder moet en iets uit te dokteren."

Volgens de New York Times heeft Bouchard inderdaad heel wat aan haar hoofd. Wegens het uitblijven van resultaten, haken de sponsors volgens de krant massaal af. Drie van haar belangrijkste deals zag ze bij de start van 2018 afspringen: die met Colgate, verzekeraar Aviva en voedingsmerk Usana. Van kledingsponsor Nike zou ze vanaf deze maand helemaal niets meer krijgen, omdat ze daar een prestatiegericht contract heeft dat gebaseerd is op haar WTA-ranking. Helemaal pijnlijk is het verhaal rond haar racketsponsor. Babolat verkoos eind vorig jaar niet langer in zee te gaan met de Canadese schone en, mede dankzij haar dramatische resultaten dit jaar, heeft de halve finaliste van Wimbledon 2014 nog niet eens een nieuwe op de kop kunnen tikken.

Gelukkig was er dit jaar voor Bouchard voor de tweede opeenvolgende keer nog een prominente plaats in de Swimsuit Edition van Sports Illustrated, wat veel aandacht op vooral het internet genereert - altijd handig voor marketingdoeleinden. Wil ze haar geloofwaardigheid als tennisster echter hoog houden, wordt het dringend tijd voor prestaties. Vóór haar verlies op de tweede ronde op de Australian Open, ging ze er sinds Roland Garros 2017 uit in de openingsronde in maar liefst 9 van de 12 toernooien. Of deze: haar exit in de opener in Hobart in januari, was de vijfde opeenvolgende keer dat ze niet tot de tweede ronde kon doorstoten. Dit jaar haalde ze alleen in Taipei de ronde drie.