Grootste nederlaag ooit Serena Williams was geen verrassing, Amerikaanse komt nu met aangrijpende verklaring: "Ik kon het niet uit mijn hoofd krijgen"

Redactie

17 augustus 2018

08u17

Bron: AD.nl 1 Tennis Serena Williams (36) leed begin deze maand een bijzonder pijnlijke nederlaag op het toernooi van San José. De Amerikaanse verloor met 6-1 en 6-0 van de Britse Johanna Konta, haar grootste nederlaag ooit. Williams kon zich echter niet concentreren. Vandaag vertelde ze waarom: tien minuten voor aanvang van de partij vernam ze dat de moordenaar van haar halfzus Yetunde Price vrijgelaten zou worden.

De 23-voudige grandslamwinnares zag het nieuws voorbijkomen op Instagram, toen ze even op haar telefoon bezig was voor aanvang van de wedstrijd. Robert Maxfield, een voormalig bendelid van de Southside Crips, wordt drie jaar eerder vrijgelaten wegens goed gedrag. Maxfield schoot Price in 2003 dood in New York.

"Ik kon het niet uit mijn hoofd krijgen", aldus Williams in gesprek met Time. "Het was heel zwaar. Ik dacht vooral aan haar kinderen, en hoeveel ik van ze hou. Mijn zus komt in ieder geval niet terug wegens goed gedrag."

Meteen na de wedstrijd wilde Williams niet zeggen wat er aan de hand was, maar het was duidelijk dat ze met iets anders bezig was dan tennis. "Er speelt momenteel zoveel in mijn hoofd, ik heb geen tijd om stil te staan bij een nederlaag", zei Williams toen. "Ik was duidelijk niet op mijn best."

De 36-jarige Williams maakte dit jaar haar rentree in het tenniscircuit na de geboorte van haar Alexis Olympia. Ze reikte op Roland Garros tot de vierde ronde en verloor op Wimbledon in de finale van Angelique Kerber.