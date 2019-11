Groot-Brittannië rekent ook in halve finale van Davis Cup niet op Andy Murray Redactie

23 november 2019

18u40

Bron: Belga 0 Davis Cup Groot-Brittannië komt vanavond in de tweede halve finale van de Davis Cup in Madrid uit tegen Spanje. De Britse kapitein Leon Smith rekent voor dat duel opnieuw op Kyle Edmund (ATP 69) en Daniel Evans (ATP 42). Boegbeeld Andy Murray (ATP 126) komt zo opnieuw niet in actie.

Murray kreeg vrijdag in de kwartfinale tegen Duitsland ook al rust. Teamkapitein Smith noemde het een "moeilijke beslissing" de drievoudig grandslamwinnaar aan de zijlijn te houden.

De 32-jarige Schot speelde wel mee in het openingsduel van de Britten tijdens de eindronde van de Davis Cup, tegen Nederland. Achteraf gaf hij toe ongelukkig te zijn met zijn conditie. Murray was wat bijgekomen tijdens een vrije periode, waarin hij veel tijd doorgebracht had met zijn pas geboren zoon.

Edmund opent zaterdag de halve finale tegen Pablo Carreno Busta (ATP 27), waarna Evans grootmeester Rafael Nadal (ATP 1) treft. Bij een mogelijk dubbelduel ontmoeten Jamie Murray en Neal Skupski Marcel Granollers en Marc Lopez. Al kon ook Rafael Nadal hier nog invallen.

In de finale is Canada de tegenstander, dat eerder op de dag na een thriller met 2-1 afstand nam van Rusland.