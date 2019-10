Grigor Dimitrov wipt na Goffin ook Thiem op ATP Parijs - Barty en Bencic hebben ticket voor halve finale WTA Finals beet AB

31 oktober 2019

15u42

Bron: Belga 0

Grigor Dimitrov wipt na Goffin ook Thiem

Grigor Dimitrov (ATP 27) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het Masters 1.000 toernooi van Parijs (5.207.405 euro). De Bulgaar schakelde in de derde ronde de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5) uit.

Dimitrov haalde het donderdag met 6-3 en 6-2 van Thiem, vorig jaar nog halvefinalist in Parijs. Woensdag had de Bulgaar David Goffin (ATP 14) uitgeschakeld en zo de Luikenaar zijn laatste kans op deelname aan de Masters ontnomen.

Voor de 28-jarige Dimitrov is het bij zijn achtste deelname aan de Rolex Paris Masters de eerste keer dat hij de kwartfinales bereikt. Zijn tegenstander daarin wordt de Chileen Cristian Garin (ATP 42). Die wipte donderdag de Franse qualifier Jérémy Chardy (ATP 65) met 6-7 (4/7), 6-4 en 7-6 (8/6).

Ashleigh Barty heeft ticket voor halve finales WTA Finales beet

De Australische Ashleigh Barty heeft zich donderdag bij de laatste vier geschaard op de WTA Finals in Shenzhen (14 miljoen dollar). De nummer één van de wereld versloeg in haar laatste groepswedstrijd op het Chinese hardcourt de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 6) met 6-4 en 6-2.

Barty won eerder in de rode groep van de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 7). Daarna ging de laureate van Roland Garros onderuit tegen de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 10), die inviel voor de geblesseerde Japanse Naomi Osaka (WTA 3). Bertens speelt later op de dag tegen Bencic voor het tweede ticket voor de halve finales. Kvitova is na eerdere nederlagen tegen Bencic en Osaka uitgeschakeld. In de paarse groep is de Oekraïense titelverdedigster Elina Svitolina (WTA 8) al zeker van een plaats in de halve finales.

Bianca Andreescu gooit handdoek, Sofia Kenin valt in

Bianca Andreescu (WTA 4) geeft forfait voor haar laatste groepswedstrijd op de WTA Finals in het Chinese Shenzhen (14 miljoen dollar). De 19-jarige Canadese, winnares van de US Open, sukkelt met de linkerknie en komt vrijdag niet in actie tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 8). Haar plaats wordt ingenomen door de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 12).

Andreescu had woensdag al moeten opgeven tegen de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 2) nadat ze de eerste set met 6-3 had verloren. “Donderdag heb ik een scan laten nemen van mijn knie en jammer genoeg toonden de resultaten aan dat ik mij moet terugtrekken”, laat de Canadese weten.

Invalster Kenin neemt de plaats van Andreescu in en zal het opnemen tegen Svitolina. Die is na twee zeges al geplaatst voor de halve finales. De Roemeense Simona Halep (WTA 5) en de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 2) maken vrijdag in een onderling duel uit wie de titelverdedigster op de Masters vergezelt naar de laatste vier.

Belinda Bencic stoot door naar halve finales

De Zwitserse Belinda Bencic (WTA 7) heeft zich donderdag gekwalificeerd voor de halve finales op de Masters (WTA Finals) in het Chinese Shenzhen (hard/14 miljoen dollar).

In haar derde en laatste groepswedstrijd zag Bencic haar Nederlandse opponente Kiki Bertens (WTA 10) opgeven in het begin van de tweede set. Bencic stond op dat moment 7-5, 1-0 voor. De 22-jarige Bencic begon het toernooi met een nederlaag tegen de Australische Ashleigh Barty (WTA 1). Daarna haalde ze het van de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 6).

Barty klopte donderdag Kvitova en verzekerde zich zo van winst in de rode groep. Bencic eindigt als tweede en speelt in de halve finales tegen de Oekraïense titelverdedigster Elina Svitolina (WTA 8). Die is na twee overwinningen al zeker van de eerste plaats in de paarse groep. De Roemeense Simona Halep (WTA 4) en de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 2) maken vrijdag in een onderling duel uit wie Svitolina vergezelt naar de halve finales.

Ruben Bemelmans bereikt halve finales dubbelspel

Ruben Bemelmans heeft op het Challengertoernooi in het Duitse Eckental (tapijt/46.600 euro) de halve finales in het dubbelspel bereikt. Aan de zijde van de Duitser Daniel Masur haalde hij het donderdag in de tweede ronde met 6-2 en 6-4 van de Israëliër Jonathan Erlich en de Oekraïner Denys Molchanov. Die vormden het vierde reekshoofd.

In de halve finale wachten de Nederlander Sander Arends en de Tsjech Roman Jebavy, het eerste reekshoofd. In het enkelspel sneuvelde Ruben Bemelmans (ATP 217) dinsdag in de tweede ronde. Steve Darcis (ATP 181) schakelde donderdag het Poolse eerste reekshoofd Kamil Majchrzak (ATP 90) uit en treft in de kwartfinales de Oekraïner Illya Marchenko (ATP 256) of de Tsjech Zdenek Kolar (ATP 267).