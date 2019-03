Griekse wonderboy eerste finalist in Dubai - Osaka gaat samenwerken met ex-coach van Venus Williams DMM

Stefanos Tsitsipas is eerste finalist in Dubai

De Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 11) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in Dubai (2.736.845 dollar). Tsitsipas versloeg op het hardcourt in de Verenigde Arabische Emiraten de Fransman Gael Monfils (ATP 23) na precies drie uur tennis met 4-6, 7-6 (7/4) en 7-6 (7/4).

In de finale staat vijfde reekshoofd Tsitsipas tegenover de Kroaat Borna Coric (ATP 13) of de Zwitser Roger Federer (ATP 7).

De 20-jarige Tsitsipas mikt op een derde ATP-titel. Eerder dit seizoen verraste hij met een halve finale op de Australian Open na winst tegen onder meer titelhouder Federer.

Osaka gaat samenwerken met ex-coach van Venus Williams

Nummer één van de wereld Naomi Osaka heeft op Twitter bekendgemaakt te zullen gaan samenwerken met Jermaine Jenkins, de voormalige coach van Venus Williams.

Jenkins werkte tussen 2015 en 2018 drie jaar met de oudste Williams-zus. Momenteel was hij bij de Amerikaanse tennisfederatie aan de slag als nationale vrouwencoach. Jenkins volgt de Duitser Sascha Bajin op als coach van Osaka. Hij trainde de Japanse van eind 2017 tot februari 2019.

Osaka zette de Duitser afgelopen maand aan de deur wegens een te negatieve houding. Jenkins zal Osaka een eerste keer leiden op het toernooi van Indian Wells, volgende week. Ze is er titelverdedigster. De Japanse is aan een uitstekend half jaar bezig. Ze won de laatste twee grandslamtoernooien, de US Open (2018) en de Australian Open (2019).

Kortrijk ontvangt eerste keer Fed Cup

Het barrageduel in de Fed Cup tussen België en Spanje wordt op 20 en 21 april afgewerkt in Kortrijk. Het is de eerste keer dat de Guldensporenstad het internationale vrouwentennistoernooi ontvangt. Dat melden de stad en Tennis Vlaanderen vandaag. De nationale volley- en basketbalploegen slaan al geregeld hun tenten op in SC Lange Munte, maar voor het kruim van het Belgische vrouwentennis wordt het een primeur. In Kortrijk zal gestreden worden voor het behoud in de Wereldgroep.

Het team van kapitein Johan Van Herck verloor begin februari in Luik met 1-3 van Frankrijk in de eerste ronde (kwartfinale) van de Wereldgroep. Spanje klopte in de eerste ronde van de tweede Wereldgroep Japan met 2-3.

“Uiteraard zijn we heel blij dat we de Fed Cup voor het eerst mogen ontvangen in Kortrijk. Niet alleen op sportief vlak, heel wat nationale en internationale tennisfans zullen op die manier ook kunnen proeven van onze mooie stad. Ik nodig alle Kortrijkzanen uit om te komen supporteren voor onze Belgische dames met onder andere Elise Mertens, Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens”, aldus schepen van Sport Arne Vandendriessche. Kortrijk mikt voor beide dagen op 2.500 toeschouwers. Informatie over de ticketverkoop volgt later deze maand.