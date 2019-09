Greet Minnen uitgeschakeld in enkelspel WTA Hiroshima, maar stoot wel door in dubbelspel AB

10 september 2019

08u30

Minnen niet voorbij eerste ronde enkelspel

Greet Minnen (WTA 120) is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Japanse Hiroshima (hard/250.000 dollar). De 22-jarige Minnen verloor met 6-2 en 6-4 van de 27-jarige Amerikaanse Christina McHale (WTA 101). De wedstrijd duurde 1 uur en 21 minuten.

Maandag plaatsten Alison Van Uytvanck (WTA 63) en Kirsten Flipkens (WTA 114) zich wel voor de tweede ronde, waarin ze tegen elkaar spelen. Van Uytvanck deed dat door Ysaline Bonaventure (WTA 118) uit te schakelen.

Minnen stoot wel door in het dubbelspel

Ysaline Bonaventure en Greet Minnen hebben zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Japanse Hiroshima (hard/250.000 dollar). Ze versloegen de Japanners Erina Hayashi en Moyuka Uchijima, die een wildcard kregen, met 7-6 (7/5), 6-7 (10/12) en 10-7 in de supertiebreak.

In de kwartfinales wacht mogelijk een Belgisch onderonsje met Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck. Die vormen het tweede reekshoofd en moeten voorbij de Japanners Misaki Doi en Nao Hibino.