Greet Minnen sneuvelt in halve finales in Singapore Redactie

19 januari 2019

17u24

Bron: Belga 0 Tennis Greet Minnen (WTA 270) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het ITF-toernooi in Singapore (hard/25.000 dollar).

Minnen verloor in de halve finales in twee sets van de Nederlandse Arantxa Rus (WTA 122), het eerste reekshoofd: 7-6 (10/8) en 6-2. De wedstrijd duurde 2 uur en 9 minuten. De 21-jarige Minnen schakelde in Singapore achtereenvolgens Kimberly Zimmermann (WTA 244), de Tsjechische Denisa Allertova (WTA 154) en de Nederlandse Richel Hogenkamp (WTA 168) uit.

Eerder dit jaar maakte Minnen indruk op het WTA-toernooi van Hobart. De Belgische plaatste zich er voor haar eerste hoofdtabel op het WTA-niveau en bereikte meteen de kwartfinales.