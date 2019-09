Greet Minnen raakt niet voorbij eerste ronde WTA Hiroshima AB

10 september 2019

08u30

Bron: Belga 0

Greet Minnen (WTA 120) is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Japanse Hiroshima (hard/250.000 dollar). De 22-jarige Minnen verloor met 6-2 en 6-4 van de 27-jarige Amerikaanse Christina McHale (WTA 101). De wedstrijd duurde 1 uur en 21 minuten.

Maandag plaatsten Alison Van Uytvanck (WTA 63) en Kirsten Flipkens (WTA 114) zich wel voor de tweede ronde, waarin ze tegen elkaar spelen. Van Uytvanck deed dat door Ysaline Bonaventure (WTA 118) uit te schakelen.