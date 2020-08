Greet Minnen moet meteen inpakken op US Open na verliesmatch tegen Vondrousova



Redactie

31 augustus 2020

18u32 0 US Open Greet Minnen (WTA 107) heeft haar openingsduel op de US Open verloren. De 23-jarige Kempense, die haar debuut maakte op het Amerikaanse grandslamtoernooi, moest na één uur en drie minuten in twee sets (6-1 en 6-4) de duimen leggen voor de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 19).

Minnen maakte in januari haar debuut in het enkelspel op een grandslamtoernooi. Ze haalde op de Australian Open toen meteen de tweede ronde, maar de US Open was dus niet zo’n succes. Later vandaag komen in New York ook David Goffin, Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens in actie. Goffin, nummer 10 van de wereld en het zevende reekshoofd, speelt de vijfde en laatste match op court 17 tegen de Amerikaan Reilly Opelka (ATP 35).

Op court 7, dezelfde baan als Greet Minnen, neemt Kirsten Flipkens (WTA 72) het in het vijfde en laatste duel op tegen de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 48). Alison Van Uytvanck (WTA 60) speelt de vijfde en laatste match op court 14 tegen de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 74).

Elise Mertens (WTA 18), Kim Clijsters (geen ranking), Ysaline Bonaventure (WTA 121) en Yanina Wickmayer (WTA 146) krijgen nog wat extra rust. Zij beginnen morgen aan hun US Open.