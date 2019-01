Greet Minnen bij grote WTA-doorbraak net als Flipkens pas in kwartfinale Hobart gestuit - Elise Mertens out in Sydney - Bonaventure bijna op hoofdtabel Australian Open Bart Fieremans

10 januari 2019

07u56 0 Tennis Greet Minnen (21) verloor afgelopen nacht in het Australische Hobart haar kwartfinale tegen Alizé Cornet (WTA 47), maar zelfs zonder nieuwe stunt is haar eerste WTA-hoofdtabel een voltreffer met de scalp van enkele tophonderdspeelsters. Minnen beleeft haar WTA-doorbraak met vertraging na blessure-ellende.

Minnen sneuvelde na 1 uur en 18 minuten tegen de Française in twee sets: 1-6 en 4-6. De partij nam 1 uur en 18 minuten in beslag. Ook Flipkens verloor haar kwartfinale in Hobart, van de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 56) na twee sets: 7-5 en 7-5. Alison Van Uytvanck (WTA 51), de derde Belgische op de hoofdtabel, verloor woensdag al in de tweede ronde van de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 77).

Minder nieuws was er vannacht ook uit het kamp-Mertens. Elise (WTA 12) kon zich niet plaatsen voor de halve finales in Sydney (hard/823.000 dollar). De 23-jarige Limburgse, het tiende reekshoofd, verloor in de kwartfinales van de Australische Ashleigh Barty (WTA 15) in twee sets: 6-3, 6-3.

Ysaline Bonaventure (WTA 158) van haar kant zit in de derde en laatste ronde in de kwalificaties voor de Australian Open. Bonaventure won in de tweede voorronde van de Australische Lizette Cabrera (WTA 234) in 2 sets: 6-4 en 6-3. Bonaventure speelt om een ticket voor de hoofdtabel tegen de Nederlandse Richel Hogenkamp (WTA 168).

Mentale doorbraak Minnen

Maar Minnen schrijft sowieso al een mooi verhaal ‘Down Under’. “Ik hoopte om in de kwalificaties te raken, en nu zit ik in de kwartfinale. Het is een grote droom.” Zo zei Minnen dolblij na haar zege in de tweede ronde van Hobart tegen de Poolse Magda Linette (WTA 86) met 6-1, 4-6, 7-6. Ook een 5-3-achterstand in de derde set bracht Minnen niet van haar stuk. Ze beleeft zo een buitengewone week in Hobart: tot voor 2019 had ze nooit een speelster uit de top 100 geklopt, nu heeft ze er inclusief kwalificaties al minstens drie te pakken.

En of dat deugd doet, want na een veelbelovende overgang van de juniors naar de profs remde in 2017 een ernstige rugblessure haar jonge carrière af. Een jaar lang was ze buiten strijd, haar beste ranking van plek 263 speelde ze kwijt om in de lente van 2018 op plaats 1.146 weer te herbeginnen. Na Hobart deze week stijgt ze al zeker naar plek 270 in de buurt van haar beste ranking. Logisch dat het felicitaties regende op sociale media, inclusief een gebalde vuist van vader Hans. Als kinesist weet hij welke ellende zijn dochter in 2017 doormaakte. “Greet had een lastige stressfractuur in de rug, door overbelasting. Ze kon een jaar niet spelen. We hebben haar service moeten aanpassen. Ze is van nul moeten herbeginnen. Nu volgt de beloning dat ze nooit heeft opgegeven.” De papa spreekt ook over een mentale doorbraak in Hobart. “Ze weet nu dat ze kan winnen van tophonderdspeelsters. Dat is als een hoogspringster die over twee meter gaat, die mentale barrière is gesloopt.”

Gelukkig samen met Alison Van Uytvanck

Ook haar trainer Tom Baten is in de wolken. “Greet heeft in de winter hard en goed getraind. Dat ze dat niveau nu ook omzet in een WTA-toernooi, geeft een enorme boost.” De lat mag nu hoger, vindt hij. “Haar drive is tophonderd halen. Daar wil ze 100% voor gaan en dat is nu een realistisch doel.” Baten typeert Minnen als een aanvallende speelster. “Met haar sterke service kan ze dominant spelen, maar we hebben de laatste maanden hard gewerkt aan haar allround-spel. Dat ze ook goed verdedigt en meer naar het net komt.” Of Elise Mertens haar voorbeeld is, vroegen we Baten. Hij lacht: “Op het interview in Hobart zei ze dat Federer haar voorbeeld is. Maar natuurlijk kijkt ze vol respect naar de Belgische speelsters.” Met haar vriendin Alison Van Uytvanck - beiden hebben zich geuit als een koppel - heeft ze ook iemand van dichtbij die het klappen van de zweep op weg naar de top kent. Baten: “Ik denk dat Alison deel uitmaakt van het succes voor Greet op dit moment. Ze voelt zich goed, is gelukkig. Dat ze elkaar graag zien, kan hen mentaal alleen maar sterker maken.”

Breed palet aan slagen

Ook Ivo Van Aken, technisch directeur van Tennis Vlaanderen, erkent het potentieel van Minnen. Hij vindt dat Minnen een breed palet aan slagen beheerst en hoopt dat ze haar talent bij de jeugd – ze is twee keer uitgeroepen tot ‘belofte van het jaar’ - bij de profs waarmaakt. “Niemand heeft ooit getwijfeld aan haar kunnen. Maar na dat serieuze rugletsel heeft ze haar lichaam moeten hertrainen. Minnen is op zich een mooie grote atletische tennisspeelster, wat in het vrouwentennis niet altijd het geval is. Technisch en tactisch speelt ze goed. Haar belangrijkste uitdaging is nu om dit niveau aan te houden. We moeten afwachten wat de volgende toernooien geven, als ze zo een paar keer na elkaar presteert, dan is ze vertrokken.”