Greet Minnen bereikt hoofdtabel in Seoel - Japanse Hibino pakt eindzege in Hiroshima - Primeur voor Zweedse Peterson LPB

15 september 2019

11u22

Bron: Belga 2

Minnen vlot naar hoofdtabel in Seoel

Greet Minnen (WTA 120) heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi in Seoel (hard/250.000 dollar). De 22-jarige Belgische klopte in de tweede en laatste kwalificatieronde thuisspeelster Sohyun Park (WTA 701) vlot met 6-2, 6-2. Door haar zege vervoegt Minnen in het hoofdtoernooi Alison Van Uytvanck (WTA 63), Kirsten Flipkens (WTA 114) en Ysaline Bonaventure (WTA 118). Van Uytvanck moet meteen vol aan de bak tegen het Tsjechische derde reekshoofd Karolina Muchova (WTA 43), terwijl Flipkens met Denisa Allertova (WTA 252) ook een speelster uit Tsjechië in de ogen kijkt. Bonaventure treft de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 60).

Japanse Hibino pakt eindzege in Hiroshima

Nao Hibino (WTA 146) heeft het WTA-toernooi in Hiroshima (hard/250.000 dollar) op haar naam geschreven. De Japanse haalde het in de finale van haar landgenote Misaki Doi (WTA 107) in twee sets: 6-3, 6-2. De 24-jarige Hibino pakte in Hiroshima de tweede WTA-titel uit haar loopbaan. In 2015 was ze al succesvol in Tashkent. De 28-jarige Doi veroverde eerder in 2015 in Luxemburg de eindzege en won ook de WTA 125-toernooien van San Antonio (2016) en Bastad (2019).

Eerste toernooizege voor Zweedse Peterson

De Zweedse Rebecca Peterson (WTA 78) heeft het WTA-toernooi in het Chinese Nanchang (hard/250.000 dollar) op haar palmares gezet. Peterson klopte in de finale de Kazachse Elena Rybakina (WTA 69) in twee sets: 6-2, 6-0. Het was voor de 24-jarige Peterson haar eerste WTA-finale, waarin ze dus meteen succesvol was. De 20-jarige Rybakina stond voor de tweede keer in een finale. Eerder dit jaar won ze in Boekarest.

Meer over WTA

sport

sportdiscipline

tennis