Goffin zet Pouille vlot opzij in openingswedstrijd Diriyah Tennis Cup Redactie

12 december 2019

21u24

Bron: Belga 0

David Goffin (ATP 11) heeft zich in Saoedi-Arabië vlot geplaatst voor de halve finale van de de Diriyah Tennis Cup, een exhibitietoernooi met een dotatie van drie miljoen dollar waarin acht tennissers, onder wie zes uit de top 20, het tegen elkaar opnemen. Goffin rekende in zijn openingswedstrijd vlot in twee sets af met de Fransman Lucas Pouille (ATP 22). Het werd 6-2, 6-4. In de halve finale treft Goffin de Rus Daniil Medvedev, het nummer vijf van de wereld en de hoogst geplaatste speler in Al-Diriyah. Medvedev haalde het in zijn kwartfinale met 6-3, 6-1 van de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 35).