Goffin zet mooie stap richting Masters na zege tegen Shapovalov in Tokio: “Heel blij met deze prestatie”



Filip Dewulf

03 oktober 2019

12u28 1 Tennis Partij van prima makelij, die 7-6, 7-6 van David Goffin tegen Denis Shapovalov in de tweede ronde van de Rakuten Open in Tokio. “We waren allebei heel solide in onze servicegames”, zei de Luikenaar. “In de tiebreaks was ik iets beter.” In de kwartfinale speelt Goffin morgen tegen Hyeon Chung (ATP 143).

David Goffin en Tokio is een winnende combinatie. 2016: finale. 2017: winst. 2018: niet gespeeld wegens blessure. Deze jaargang staat onze landgenoot alweer knap in de kwartfinale van een tornooi dat hij drie jaar geleden voor het eerst verplicht moest aandoen om sponsor Asics te plezieren. Goffin boekte deze morgen zijn elfde overwinning in het Ariake Tennis Park na een knappe zege op het Canadese toptalent Denis Shapovalov.

That deserves a speeding 🎫@David__Goffin #rakutenopen pic.twitter.com/UQ3B8uyQ0Q Tennis TV(@ TennisTV) link

“Het was zwaar”, toonde het derde reekshoofd zich opgelucht na afloop. “Hij serveerde erg goed en ik wist dus dat het lange sets gingen worden met mogelijk wat tiebreaks. We waren allebei erg solide in onze servicegames (Goffin redde twee breakpunten, Shapovalov vier) maar gelukkig speelde ik heel goed in die tiebreaks.” Met zijn tempoversnellingen, stabiliteit en kenmerkende snelle beentjes zorgde Goffin voor heel wat opgewonden kreetjes uit het Japanse publiek. Ook enkele serve and volleys op belangrijke momenten onderstreepten zijn vertrouwen. “Ik moest er vandaag hard voor vechten maar ik denk dat ik iets beter was dan hem. Ik tenniste alleszins veel beter dan in mijn eerste ronde. Ik ben dan ook heel blij met deze prestatie”, aldus de 28-jarige Waal.

Nu al op tiende plaats

In de kwartfinale (morgen rond het middaguur in België) krijgt Goffin te maken met de atletische Hyeon Chung. De 23-jarige Koreaan is op de weg terug nadat hij in april van vorig jaar nog als nummer achttien van de wereld stond genoteerd maar een rugblessure hem daarna een half jaar buiten strijd hield. “Chung keert terug uit blessure, heeft nog niet veel gespeeld en gaat mentaal dus fris zitten”, wist Goffin. “Maar ik ben ook goed aan het tennissen, ik pak het match per match aan.”

Mits winst in die kwartfinale zou Goffin alleszins een gouden zaak doen in de race naar de Masters in Londen. Nu is hij reeds opgeschoven naar de tiende plaats op amper 45 ATP-punten van nummer acht, Matteo Berrettini. Met een plaats in de halve finale van de Rakuten Open zou hij over de Italiaan gaan en zich virtueel een ticket voor die ATP Finals toe-eigenen. In Tokio mag dat niet mislopen, toch?