Goffin zakt naar twaalfde plaats op ATP-ranking, Djokovic heeft Nadal bijna beet - Mertens zakt naar plaats 16, Van Uytvanck maakt sprongetje Redactie

15 oktober 2018

10u01

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin moet een positie inleveren op de nieuwe wereldranglijst in het mannentennis. De Luikenaar staat maandag twaalfde. Ook Elise Mertens valt wat terug op de WTA-ranking.

Goffin zette begin oktober een punt achter zijn seizoen door een elleboogblessure. Hij is er daardoor deze week niet bij op het European Open in Antwerpen. Ruben Bemelmans is er de enige Belg op de hoofdtabel. Hij begint zijn toernooi in de Lotto Arena tegen de Fransman Gael Monfils (ATP 38). De Limburger staat maandag op de nieuwe ATP-ranking 110e (-2).

Helemaal bovenaan het klassement behoudt Rafael Nadal de eerste plaats. De Spanjaard wordt evenwel op de hielen gezeten door Novak Djokovic. De Serviër won zondag voor de vierde keer het Masters 1.000 toernooi in Shanghai en wipt op de ranking over Roger Federer naar de tweede plaats. Zijn achterstand op Nadal bedraagt slechts 215 punten. Federer volgt al op 1.400 punten van Nadal.

Juan Martin del Potro, die door een knieblessure de ATP Finals in Londen mist, blijft vierde voor Alexander Zverev. Ook de rest van de top tien blijft ongewijzigd.

Goffin verliest zijn elfde plaats ten voordele van de Japanner Kei Nishikori, kwartfinalist in Shanghai. Net na Goffin staat Borna Coric. De 21-jarige Kroaat ziet zijn knappe finaleplaats in Shanghai beloond met zes plaatsen winst (van 19 naar 13) en doet daarmee de beste zaak van de week.

Elise Mertens zakt naar plaats 16, Alison Van Uytvanck maakt sprongetje

Ook Elise Mertens moet een positie inleveren op de WTA-ranking. De Limburgse staat zestiende. Mertens was afgelopen week aan de slag op het toernooi in het Chinese Tianjin. Ze moest er door pijn aan de arm opgeven in de kwartfinales. Deze week komt Belgiës beste tennisster in actie op de Kremlin Cup in Moskou. Ze opent er als zevende reekshoofd tegen de Britse Johanna Konta (WTA 44).

Alison Van Uytvanck boekt zeven plaatsen winst en wipt van 56 naar 49. "Ali" haalde afgelopen week de halve finales in het Oostenrijkse Linz. Kirsten Flipkens, de derde Belgische in de top honderd, levert een positie in en belandt op nummer 52.

Helemaal bovenaan het klassement blijft de Roemeense Simona Halep de wet dicteren voor de Deense Caroline Wozniacki en de Duitse Angelique Kerber. De Française Caroline Garcia springt dankzij haar titel in Tianjin vier plaatsen vooruit naar nummer 12.

Lager op de ranking stijgt de Italiaanse Camila Giorgi na haar toernooizege in Linz van 32 naar 28.

Dé klimmer van de week is de Oekraïense Dayana Yastremska. Zij pakte op haar achttiende haar allereerste WTA-titel in Hongkong. Dat vertaalt zich op de ranking in een sprong van 102 naar 66.

De Oekraïense belofte treedt deze week aan op het toernooi van Luxemburg. Daar speelt ze in de eerste ronde tegen Kirsten Flipkens. Alison Van Uyvanck, de tweede Belg op de tabel, treft de Duitse Andrea Petkovic (WTA 67).