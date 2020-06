Goffin wint met sudden death van Feliciano Lopez op Ultimate Tennis Showdown Redactie

21 juni 2020

22u38

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP-10) heeft in het Franse Nice in zijn vierde wedstrijd van de Ultimate Tennis Showdown een tweede zege geboekt. De 29-jarige Luikenaar versloeg de Spanjaard Feliciano Lopez (ATP-56) in een sudden death: als de vier quarters netjes verdeeld worden, wint vervolgens de speler die als eerste twee punten op rij wint. Het werd 13-14, 17-11, 14-11, 10-19 en 2-1.

Vorige week startte Goffin met twee nederlagen aan het toernooi. Hij moest nipt met 13-11, 12-14, 12-11, 10-15 en 2-0 de duimen leggen voor de Fransman Richard Gasquet (ATP-50) en leed een duidelijke 13-12, 20-8, 18-9, 11-12 nederlaag tegen de Italiaan Matteo Berrettini (ATP-8). Gisteren herpakte "The Wall" zich met een vlotte 20-9, 21-6, 13-11, 15-10 overwinning tegen de Australiër Alexei Popyrin (ATP-103).

Eerder op de dag won de Fransman Corentin Moutet (ATP-75) met 14-8, 14-12, 17-14 en 14-11 van Popyrin, versloeg Berretini de Fransman Benoit Paire (ATP-22) met 18-11, 14-12, 14-12 en 18-14 en nam Gasquet met 23-10, 20-5, 18-13 en 18-10 de maat van de Duitser Dustin Brown (ATP-239). Later op de avond staat nog een duel op het programma tussen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-6) en de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-3). Die laatste gaf vorige week in de Adria Tour in Belgrado nog de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-19) partij. Dimitrov maakte vandaag bekend dat hij het coronavirus opliep.

Na een round robin gaan de zes best geklasseerde tennissers door. De top twee plaatst zich rechtstreeks voor de halve finales, de nummers drie tot zes spelen een play-off voor een stek bij de laatste vier. Na vier speeldagen heeft Goffin de vierde plaats in handen.