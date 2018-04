Goffin werkt matchpunt weg en behaalt alsnog overwinning XC

24 april 2018

14u54 0 Tennis In de tweede ronde van het ATP-toernooi in Barcelona heeft David Goffin (ATP 10) zijn wedstrijd gewonnen tegen Spanjaard Marcel Granollers (ATP 129). De Belg verloor de eerste set met 6-4, maar pakte het tweede bedrijf na een inhaalbeweging: 6-7. De laatste set won hij makkelijk met 6-2.

Goffin, die vrij was in de eerste ronde, kreeg een haalbare kaart voorgeschoteld: de Spanjaard Marcel Granollers. Die laatste staat pas op de 129ste plek op de wereldranglijst, maar daar was in het begin weinig van te merken. De Luikenaar had het niet onder de markt en moest zelfs snel zijn service inleveren.

Granollers tankte vertrouwen. Duidelijk gemotiveerd voor een knalprestatie in eigen land. Goffin slaagde er niet in een break te forceren, waardoor de Spanjaard uiteindelijk de eerste set binnenhaalde: 6-4.

Dat Granollers geen hapklare brok is voor Goffin, bleek ook in het verleden. Twee keer stonden ze reeds tegenover elkaar. In 2016 trok Goffin in Miami (hardcourt) aan het langste eind, maar datzelfde jaar klopte de Catalaan onze landgenoot op het gravel van Monte Carlo.

Te veel fouten bij Goffin

Ook in het tweede bedrijf nam Granollers de bovenhand. De Spanjaard stond defensief goed te tennissen en ging wederom meteen door de opslag van Goffin. De opdracht was simpel voor de Catalaan: gewoon zijn service behouden en de buit was binnen.

't zag er goed uit voor de thuisspeler. Sterker nog: de Luikenaar moest opnieuw zijn opslag inleveren, wegens te veel fouten in zijn spel. Goffin stond zo prompt 5-1 in het krijt. En plots krikte onze landgenoot zijn niveau op. Granollers liet een matchbal liggen, Goffin groeide in de partij en knokte zich terug tot 5-5.

Een tiebreak ging over de tweede set beslissen. En daarin toonde Goffin zich de sterkste. Granollers haalde zijn niveau niet meer en betaalde dat cash. De Luikenaar pakte zo de tweede set: 7-6. Knappe remonte van de Belg.

Herboren Goffin

Goffin ging door op zijn elan. De Luikenaar ging meteen door de opslag van de Catalaan die zijn frustratie maar moeilijk kon verbergen. Granollers probeerde zich te herpakken, maar Goffin vond zijn beste tennis terug en daar had de boomlange Spanjaard geen antwoord op. Die laatste ging nog even in discussie met de empire over een twijfelachtige bal, maar het was enkel uitstel van executie. De laatste set won Goffin makkelijk met 6-2. De Belg stoot zo door naar de derde ronde in Barcelona.