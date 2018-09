Goffin voelt zich als een vis in het water op de Laver Cup: "Bjorn Borg die op de bank zit, Roger Federer die je raad geeft. Het is een droom" Redactie

22 september 2018

23u54

Bron: Belga 3

Federer en Zverev diepen voorsprong Team Europe verder uit

De Zwitser Roger Federer en de Duitser Alexander Zverev hebben allebei hun enkelspel voor Team Europe tegen Team World gewonnen op de Laver Cup in Chicago.

Federer haalde het met 6-3 en 6-2 van de Australiër Nick Kyrgios. Zverev was met 3-6, 7-6 (8/6) en 10/7 nipt te sterk voor de Amerikaan John Isner.

In het derde enkelspel van de dag staat de Serviër Novak Djokovic tegenover de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. Ter afsluiting is er nog een dubbelspel met David Goffin en de Bulgaar Grigor Dimitrov tegen Kyrgios en de Amerikaan Jack Sock.

Het Europese team leidt in deze tweede editie van de Laver Cup met 7-1. Op de tweede dag levert elke zege twee punten op. Gisteren was dat één punt, morgen zijn er dat drie. Team World kan dus nog winnen.

Vorig jaar won Europa de eerste editie in Praag met 15-9. Wie als eerste 13 punten scoort, is eindwinnaar.

Goffin geniet van sfeer in Chicago

David Goffin (ATP 11) voelt zich als een vis in het water op de Laver Cup in Chicago. Met een overwinning tegen de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 14) bezorgde hij Team Europe gisteren een punt.

"Ik heb nooit eerder in zo'n sfeer gespeeld", vertelde de Luikenaar, die twee matchpunten redde, na afloop. "Het was fantastisch! Het publiek ging massaal achter Diego staan toen ik 7-3 leidde in de supertiebreak en hij een ace, passingshot en onwaarschijnlijke volley achter zijn rug lukte. Plots kwam hij 8-7 voor. Ik moest kalm blijven en niet te veel naar de bank van Team World kijken. Bij de tweede matchbal was ik agressief in de return om het punt zo te redden. Uiteindelijk kon ik winnen, wat mij gelukkig stemde."

De schouder- en armproblemen die Goffin in Cincinnati en op de US Open parten speelden, lijken van de baan. "Sinds een week voel ik mij fysiek weer in topvorm", legt hij uit. "Ik voel geen pijn meer aan de arm of schouder. Vandaag was ik 100 procent. En het was een heel leuke match. Er waren ongelofelijke balwisselingen, prachtige punten. Ik moest erg geconcentreerd blijven maar genoot van elk moment."

Goffin vormt in Chicago een team met wereldtoppers als Roger Federer en Novak Djokovic. Met Bjorn Borg zit een al even grote naam op de bank als kapitein. "Je kan je niet inbeelden hoe het is", zegt een enthousiaste Goffin. "Bjorn Borg die op de bank zit, Roger Federer die je raad geeft. Het is een droom! En dan is er nog Novak, en Grigor (Dimitrov). Allemaal zo'n grote spelers. Het valt moeilijk te beschrijven. Ik probeer hier maximaal van te profiteren en alles te geven voor hen, voor de ploeg. Ik speel graag in teamverband, het is een leuk gevoel niet alleen voor jezelf te spelen. En bovendien stond ik nooit eerder voor een publiek dat zoveel lawaai maakt."

Dat de Davis Cup wordt hervormd, vindt Goffin een spijtige zaak. Hij leidde België in de landencompetitie naar de finale in 2015 en 2017. "Dat soort ontmoetingen ga ik missen", geeft hij toe. "Ook al speel je zoals hier op verplaatsing, het blijft iets speciaals. Het is een speciaal gevoel met je team voor 20.000 of 25.000 toeschouwers aan te treden. We zullen zien. Het is een nieuwe formule. We gaan er met België voluit voor om ons te plaatsen voor de finale. Het staat wel vast dat het anders wordt. Ik weet niet wat het zal geven. Dat kan ik je binnen een jaar zeggen", besloot hij met een knipoog.

Goffin wint met Team Europe

David Goffin heeft vrijdag (plaatselijke tijd) in Chicago zijn eerste wedstrijd gewonnen tegen de Argentijn Diego Schwartzman in de Laver Cup, waarin Team Europa het opneemt tegen Team Wereld. Goffin won in drie sets (6-4, 4-6, 11-9) van de Argentijn.

Team Europa staat na afloop van de openingsdag op een 3-1-voorsprong in het duel tegen een selectie uit de rest van de wereld op de Laver Cup in het Amerikaanse Chicago.

De Europeanen wonnen hun drie enkelspelen en moesten dus enkel in het dubbelspel een nederlaag slikken. Het dubbelteam bestond nochtans uit de Zwitser Roger Federer, initiatiefnemer van het toernooi, en de Serviër Novak Djokovic, samen goed voor 34 grandslamtitels. In het dubbelspel speelden ze echter nooit eerder samen en dat konden ze niet wegsteken tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson en de Amerikaan Jack Sock, nummer twee van de wereld in het dubbelspel, die het met 6-7 (5/7), 6-3 en 10/6 haalden.

In de eerste wedstrijd had Grigor Dimitrov (ATP 7) al met 6-1 en 6-4 de maat genomen van de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 40), de Brit Kyle Edmund (ATP 16) had heel wat meer problemen met Sock (ATP 17), maar liet toch een 6-4, 5-7 en 10/6 zege noteren.

De Europese ploeg, waarvan de Zweedse tennislegende Bjorn Borg de kapitein is, bestaat - behalve Goffin - uit de Zwitser Roger Federer (ATP 2), de Serviër Novak Djokovic (ATP 3), de Duitser Alexander Zverev (ATP 5), de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 7) en de Brit Kyle Edmund (ATP 16).

Het team van de rest van de wereld wordt geleid door de Amerikaan John McEnroe. Zijn spelers zijn zijn landgenoten John Isner (ATP 10), Jack Sock (ATP 17) en Frances Tiafoe (ATP 40), de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 9), de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 14) en de Australiër Nick Kyrgios (ATP 27).

De Laver Cup van vorig jaar werd gewonnen door Team Europa met 15-9.