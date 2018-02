Goffin vlot voorbij Mahut in Rotterdam - Mertens zet scheve situatie recht tegen Hongaarse in Doha SW en XC

13 februari 2018

18u23

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP-7) had deze namiddag geen moeite met lucky loser Nicolas Mahut (ATP-101) in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Rotterdam. De 27-jarige Luikenaar versloeg de Fransman in 1 uur en 4 minuten met 6-1 en 6-3.

In de eerste set ging Goffin tekeer als een wervelwind: hij won 82 procent van zijn eerste opslagpunten en kon twee van de drie breakpunten verzilveren. Na amper 23 minuten stond de 6-1 op het bord. In de tweede set bood de Fransman wat meer weerwerk en stond het na 23 minuten 2-2 gelijk. Mahut krikte zijn opslagspel op, maar kon Goffin op diens sevice niet verontrusten. Bij 5-3 forceerde Goffin de beslissende break.

In de tweede ronde neemt Goffin het op tegen de 36-jarige Spanjaard Feliciano Lopez (ATP-37), die maandag de Slovaakse kwalificatiespeler Martin Klizan (ATP-150) versloeg.

Mahut werd als lucky loser opgevist uit de kwalificaties, nadat Goffins oorspronkelijke tegenstander, de Fransman Benoit Paire (ATP-45), forfait moest geven wegens een rugblessure.

Morgen moet Ruben Bemelmans (ATP-116) aan de bak tegen tenniskoning Roger Federer (ATP-2), die een wildcard kreeg voor het toernooi. Naar eigen zeggen ambieert de 36-jarige Zwitser om "de oudste nummer één van de wereld te worden". Hij zou daarmee voor de zoveelste keer geschiedenis schrijven, nadat hij eind januari met het Australian Open zijn twintigste grandslamtitel veroverde.

Elise Mertens zet scheve situatie recht tegen Hongaarse Timea Babos

Elise Mertens (WTA-15) kende vandaag een valse start tegen de Hongaarse Timea Babos (WTA-35) in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Doha (3.173.000 dollar). De 22-jarige Limburgse verloor de eerste set met 2-6, maar knokte zich terug in de wedstrijd. Ze rijfde de volgende twee sets telkens met 6-1 binnen. Na 1 uur en 40 minuten was de klus geklaard.

Mertens, die debuteerde in Doha, speelde zich eind januari in de kijker met haar halve finale op het Australian Open. Het voorbije weekend maakte ze deel uit van het Fed Cup-team, dat met 3-2 de duimen moest leggen voor Frankrijk.

In de Qatarese hoofdstad leek Mertens aanvankelijk niet goed wakker. Tegen Babos, die enkele weken geleden haar derde WTA-titel won in Taiwan, stond ze na iets meer dan een half uur al een set achter. Bovendien maakte ze vier dubbele fouten. In de tweede set krikte ze haar niveau op: ze won al haar opslagspelletjes, werkte twee breakpoints weg en scoorde drie aces. Na 1 uur en 10 minuten in de match hadden beide speelsters een set op hun naam. Mertens ging op hetzelfde elan door in de beslissende derde set: bij een 3-1 voorsprong ging ze door de opslag van Babos, bij wie de veer duidelijk gebroken was. Ook bij 5-1 moest die laatste haar opslag afgeven, en kon Mertens serveren voor de match. Na precies een half uur in de derde set maakte onze landgenote het met een love game af.

In de tweede ronde neemt Mertens het op tegen de Roemeense Sorana Cirstea (WTA-38), die met 6-2 en 6-3 de maat nam van de Griekse Maria Sakkari (WTA-60). Het wordt de tweede ontmoeting tussen Mertens en Cirstea. In 2016 schakelde de 27-jarige Roemeense Mertens met 6-3 en 6-0 uit in de derde en laatste kwalificatieronde voor Roland Garros.