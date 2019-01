Goffin verovert eerste dubbeltitel bij comeback - Djokovic struikelt in halve finales in Doha DMM/LPB/TLB/XC

04 januari 2019

19u53

Bron: Belga 0

Djokovic struikelt in halve finales in Doha

Novak Djokovic heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het ATP-toernooi in de Qatarese hoofdstad Doha (hardcourt/1.313.215 dollar). De Servische nummer een van de wereld ging in de halve finales in drie sets (3-6, 7-6 (8/6) en 6-4) onderuit tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 24).

In de finale neemt de Spanjaard het op tegen de winnaar van het duel tussen de Italiaan Marco Cecchinato en de Tsjech Tomas Berdych.

Goffin verovert in Doha eerste dubbeltitel bij comeback

David Goffin heeft aan de zijde van de Fransman Pierre-Hugues Herbert het dubbelspel op het ATP-toernooi in Doha (hardcourt/1.313.215 dollar) op zijn naam geschreven. Het is de eerste dubbeltitel uit de loopbaan van de Luikenaar.

De Frans-Belgische tandem klopte in de finale de Nederlanders Robin Haase en Matwé Middelkoop in 5-7, 6-4 en 10/4 in de supertiebreak. De partij nam 1 uur en 25 minuten in beslag.

Het was de eerste keer dat de 28-jarige Goffin de dubbelfinale van een ATP-toernooi bereikte, en meteen pakte hij dus de eindzege. Zijn één jaar jongere kompaan, nummer twaalf van de wereld in het dubbelspel, had op dat gebied heel wat meer ervaring. Hij had al dertien titels op zijn palmares, met daarbij drie Grand Slams: in 2015 won hij het US Open, in 2016 Wimbledon en vorig jaar Roland-Garros. Goffin is 354e op de ATP-dubbelranking.

In het enkelspel ging Goffin (ATP 22) in Doha in de eerste ronde ten onder tegen de Litouwse qualifier Ricardas Berankis (ATP 116). Na 2 uur en 19 minuten stond de 3-6, 6-4 en 7-6 (7/4) eindstand op het scorebord. De Belgische nummer 1 stond de voorbije maanden aan de kant met een pijnlijke elleboog en maakte in Doha zijn comeback.

Duitsland houdt gastland Australië uit finale

De finale van de 31ste Hopman Cup, het officieuze WK voor gemengde landenteams, wordt net als vorig jaar een onderonsje tussen Zwitserland en Duitsland. De Duitsers Angelique Kerber en Alexander Zverev versloegen in Perth in het beslissend duel van groep A thuisland Australië.

Kerber (WTA 2) haalde het in het eerste enkelduel van Ashleigh Barty (WTA 15) met twee keer 6-4. Daarna was Zverev (ATP 4) met 6-4, 6-3 te sterk voor Matthew Ebden (ATP 46). In het afsluitende dubbel staat niets meer op het spel.

In de finale spelen Kerber en Zverev tegen titelverdediger Zwitserland. Roger Federer (ATP 3) en Belinda Bencic (WTA 54) wonnen groep B. De finale is een heruitgave van vorig jaar. Toen zegevierden de Zwitsers met 2-1. Federer en Kerber wonnen hun enkelmatch, Bencic en Federer het beslissende dubbel.

Van Uytvanck treft Duitse Barthel in Hobart

Alison Van Uytvanck (WTA 49) treft in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/250.000 dollar) de Duitse Mona Barthel (WTA 77). Het wordt hun tweede onderlinge duel. In 2016 was Van Uytvanck de beste op hardcourt in Parijs (6-1, 6-3). Bij winst speelt onze landgenote in de achtste finales tegen de Russische Evgeniya Rodina (WTA 71) of de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 78). Het is wel nog afwachten hoe het gesteld is met de voetblessure van Van Uytvanck. Op het toernooi van Auckland kwam ze in de eerste ronde ten val en moest opgeven met pijn aan de achillespees.

Kirsten Flipkens (WTA 47) is de tweede Belgische op de hoofdtabel. Zij mag het opnemen tegen een qualifier. Daarna wacht de Hongaarse Timea Babos (WTA 59) of de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 50). Greet Minnen (WTA 348) treedt aan in de kwalificaties. Zij speelt zaterdag in de eerste voorronde tegen de Britse Katie Boulter (WTA 97). De voorbije twee jaar ging de titel in Hobart naar Elise Mertens. De Limburgse is er dit jaar niet bij.

Andreescu (18) stuurt nu ook Venus Williams naar huis

Bianca Andreescu is dé verrassing van de ASB Classic in het Nieuw-Zeelandse Auckland (250.000 dollar). De pas 18-jarige Canadese bereikte na drie kwalificatierondes de hoofdtabel en staat nu in de halve finale. Andreescu, nummer 152 van de wereld, stuurde eerder het Deense topreekshoofd Caroline Wozniacki (WTA 3) naar huis en heeft nu ook de scalp te pakken van Venus Williams (WTA 39). De Amerikaanse, met haar 38 lentes ruim twee keer zo oud als Andreescu, moest in de kwartfinale na drie sets buigen. Het werd 6-7 (1/7), 6-1, 6-3. Andreescu mag het in haar allereerste halve finale op de WTA Tour opnemen tegen de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 86) of de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 28).

Sharapova moet opgeven in Shenzhen

Maria Sharapova (WTA 29) kent geen probleemloze aanloop richting Australian Open. De 31-jarige Russin moest op het toernooi in het Chinese Shenzhen de handdoek gooien in haar kwartfinale tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 13).

Sharapova had de eerste set met 6-1 verloren en stond, nadat ze een medische time-out had gevraagd, 4-2 achter in de tweede toen ze besloot op te geven. De ex-nummer 1 had te veel last van de linkerdij. Ze speelde ook al met een ingetapete rechterschouder.

De Australian Open begint op 14 januari. Sharapova won het eerste grandslamtoernooi van het jaar één keer, in 2008. Vorig jaar strandde ze in de derde ronde tegen Angelique Kerber. In 2017 ontbrak de Russin door een dopingschorsing. Aryna Sabalenka, het eerste reekshoofd in Shenzhen, speelt om een finaleplaats tegen de Roemeense Monica Niculescu (WTA 99) of de Chinese Yafan Wang (WTA 70).

Meer over sport

WTA

sportdiscipline

tennis

sportevenement