Goffin verliest van Tsitsipas en twijfelt aan US Open: "Ik weet niet of het een goed idee is om naar daar te gaan"

11 juli 2020

20u04

Bron: Sky Sports 4 Tennis David Goffin (ATP 10) heeft zaterdag in zijn negende en laatste groepsmatch op de Ultimate Tennis Showdown, het toernooi dat achter gesloten deuren wordt gespeeld op de Mouratoglou Tennis Academy in Biot, nabij Nice, met 4-0 (18-12, 16-13, 14-11, 22-10) verloren van de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6).

Tsitsipas, Goffin, de Fransman Richard Gasquet (ATP 50) en de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 8) waren vooraf al zeker van hun stek in de halve finales. De wedstrijden van zaterdag dienden enkel nog om het algemeen klassement te vervolledigen en de affiches voor de halve finales van zondag te bepalen.

Door de zege van Tsitsipas komen Goffin en de Griek, de groepswinnaar met acht zeges en slechts één nederlaag, elkaar opnieuw tegen bij de laatste vier. Goffin won vijf keer tegenover vier nederlagen.

Het ATP-circuit, dat stilligt sinds begin maart omwille van de wereldwijde coronacrisis, hervat op 14 augustus in Washington, maar wordt er dit jaar nog aan toptennis gedaan? De US Open zou in september normaal gezien de eerstvolgende grandslam worden, maar in navolging van een pak andere toppers spreekt nu ook David Goffin zijn twijfels uit. “Ik twijfel om te gaan.”

31 augustus. Dat is de dag waarop de US Open normaal van start zou gaan in New York. Of dat met toppers als Novak Djokovic en Rafael Nadal zal zijn is nog maar de vraag. Roger Federer geeft sowieso forfait en nu zou ook onze Belgische nummer één twijfelen om deel te nemen.

De coronapandemie neemt ongeziene proporties aan in de VS en dat doet de tenniswereld twijfelen of het wel een goede zaak is om de US Open te laten doorgaan. “Ik zou graag meedoen, maar ik weet op dit moment niet of ik ook effectief naar New York zal gaan”, zegt David Goffin.

Goffin zegt bij Sky Sports dat hij zich op hardcourt aan het voorbereiden is op de Cincinnati Masters en de US Open, maar dat de stijging in coronagevallen hem sterk doet aarzelen. “De positieve coronagevallen blijven er in stijgende lijn gaan, dus ik weet niet of het zo’n goed idee is.”

“De omstandigheden zullen ook niet makkelijk zijn. Als speler zal je wellicht maar één iemand in je entourage mogen meenemen, misschien twee. Ik twijfel. Ik ben niet honderd procent zeker dat ik zal gaan.”

“Het virus zit bovendien ook in de tenniswereld. We hebben de voorbije tijd heel wat spelers gezien met Covid-19. Wat als iemand positief test tijdens het toernooi? Gaan ze dan alles afgelasten?”

