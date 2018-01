Goffin verliest ondanks vroege uitschakeling geen plaatsen op de ATP-ranking Redactie

29 januari 2018

09u48

Bron: Belga 0 Tennis Voor David Goffin werd de Australian Open een ontgoocheling maar op de ATP-ranking kost zijn vroege exit hem geen plaatsen. De Luikenaar, die een kwartfinale te verdedigen had, ging er in Melbourne al in de tweede ronde uit maar blijft vandaag nummer 7 van de wereld.

Goffin is nog de enige Belg in de top honderd. Steve Darcis zakt immers vijftien plaatsen naar positie 103. 'Shark' haalde vorig jaar de derde ronde in Australië maar moest voor deze editie geblesseerd afzeggen.

Helemaal bovenaan het klassement nadert Roger Federer tot op 155 punten van Rafael Nadal. De Spanjaard gaf in Melbourne op in de kwartfinale terwijl hij vorig jaar nog verliezend finalist was tegen Federer. De 36-jarige Zwitser verlengde gisteren zijn titel en pakte zo een twintigste grandslam, zijn zesde 'Down Under'.

De Kroaat Marin Cilic, die de eindstrijd in vijf sets verloor van Federer, klimt van zes naar drie. Stan Wawrinka krijgt dan weer een forse tik. De landgenoot van Federer moest in de tweede ronde inpakken terwijl hij vorig jaar de halve finales bereikte. 'Stan' zakt zeven plaatsen en is vijftiende.

Lager op de ranking is er stevige winst voor de Brit Kyle Edmund en de Zuid-Koreaan Hyeon Chung, die allebei verrassend doorstootten naar de laatste vier in Melbourne. Edmund wint 23 plaatsen en is 26e. Chung gaat 29 banken vooruit en staat 29e.