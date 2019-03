Goffin verliest nu ook van nummer 168 - Nadal ontmoet Federer in halve finale Indian Wells DMM

16 maart 2019

08u19

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP-21) heeft zich niet voor de halve finales van het challengertoernooi van Phoenix (162.480 dollar) kunnen plaatsen. Het Belgische eerste reekshoofd moest na 1 uur en 46 minuten het hoofd buigen voor de 26-jarige Italiaan Salvatore Caruso (ATP-168). Het werd 2-6, 6-3 en 6-2.

Goffin schreef zich in extremis in voor het toernooi nadat hij in Indian Wells meteen uitgeschakeld werd door de Servische qualifier Filip Krajinovic (ATP-113). Op het hardcourttoernooi in Arizona hoopte hij weer wat vertrouwen op te doen. De 28-jarige Luikenaar verloor dit seizoen al zeven wedstrijden, daar staan zes zeges tegenover.

Rafael Nadal in halve finale tegen Roger Federer

Het Masters 1.000-toernooi van Indian Wells (8.359.455 dollar) krijgt een halve finale tussen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-2) en de Zwitser Roger Federer (ATP-4). Nadal schaarde zich bij de laatste vier door de Rus Karen Khachanov in twee tiebreaks, tweemaal 7-6 (7/2), te verslaan. Hij had daar 2 uur en 16 minuten voor nodig. Federer ontdeed zich in 1 uur en 13 minuten met tweemaal 6-4 van de Pool Hubert Hurkacz (ATP-67).

Nadal en Federer nemen het voor de 39ste keer tegen elkaar op. Nadal leidt met 23-15. Op hardcourt, de ondergrond in Indian Wells, staat Federer wel 11-9 in het voordeel. De 37-jarige Zwitser won bovendien de jongste vijf duels, waarvan het laatste in oktober 2017 plaatsvond. Dat de 32-jarige Nadal zijn vriend en eeuwige rivaal wist te verslaan, is al geleden van het Australian Open van 2014.

Federer kan het toernooi in de Californische woestijn een zesde keer winnen, na 2004, 2005, 2006, 2012 en 2017. Vorig jaar greep hij net naast een zesde titel. In de finale moest hij met 6-4, 6-7 (8/10) en 7-6 (7/2) de duimen leggen voor de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP-5). Ook in 2014 en 2015 was hij al runner-up. Nadal, toernooiwinnaar in 2007, 2009 en 2013 en runner-up in 2011, kan zich een vijfde keer voor de finale plaatsen. In de tweede halve finale staat de Oostenrijker Domini Thiem (ATP-8) tegenover de Canadees Milos Raonic (ATP-14).