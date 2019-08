Goffin verliest eerste set in finale Cincinnati na tiebreak tegen Medvedev Redactie

18 augustus 2019

Achtervolgen geblazen voor David Goffin in Cincinnati. Onze landgenoot, die zijn eerste finale op een Masters 1.000-toernooi speelt, moest de eerste set aan Daniil Medvedev laten gaan. De Rus startte als een sneltrein en stond dankzij een verwoestende service al snel 4-1 voor. Goffin was niet van plan zich naar de slachtbank te leiden en krikte zijn niveau op, om op zijn beurt door de service van Medvedev te gaan. Zeker in de langere rally’s toonde Goffin zich de betere speler. Zo ging het na een voorlopig gelijkopgaand duel, waarin de Luikenaar geregeld uitpakte met mooie punten, richting tiebreak. Daarin liet Goffin het uit de handen glippen. Met 7-3 haalde Medvedev het pleit naar zich toe.