Goffin verdiende dit jaar 3 miljoen euro prijzengeld, het meeste ooit na ‘Kim & Justine’

Bart Fieremans

16u54

Bron: Eigen berichtgeving 7 Photo News Door zijn finale op de afsluitende Masters ontving David Goffin zijn vetste cheque uit 2017 met een kleine 1 miljoen euro, één derde van zijn totaal prijzengeld dit seizoen. Tennis Goffin kende niet alleen sportief een superjaar, ook financieel blikt hij terug op een erg lucratief 2017. Met omgerekend ongeveer 3 miljoen euro aan prijzengeld nestelt hij zich in het zog van Kim Clijsters en Justine Henin als de grootste verdieners ooit in het Belgische tennis.

Navenant aan zijn zevende plek op de ATP-ranglijst sluit Goffin het seizoen ook als zevende af in de toptien van tennismannen met het meeste prijzengeld in 2017. Straf: ongeveer de helft van zijn kleine 3 miljoen euro inkomsten uit toernooien verdiende hij in de laatste twee maanden, met zijn titels in Shenzhen en Tokyo plus zijn finale in de Masters, waar de eindejaarscheques de pan uitswingen.

AP Zijn titel in Tokyo legde Goffin geen windeieren, goed voor circa 283.000 euro.

Met die drie miljoen euro klim Goffin ook op de financiële waardeladder van Belgische tennissers in de geschiedenis. Goffin lukte het zevende meest lucratieve seizoen van alle Belgische tennissers ooit, alleen Kim en Justine wisten hem in het vorige decennium samen zes keer te overtreffen. Henin blijft de landgenote die het meest verdiende ooit in één jaar: in 2007 verzamelde zij dik 4,5 miljoen euro. Over een hele carrière geteld ontving Kim Clijsters dan weer het meeste prijzengeld met ruim 20 miljoen euro. Ook in die carrièreranking maakt Goffin na dit jaar een forse klim. Hij springt over Xavier Malisse als de best verdienende mannelijke tennis-Belg ooit, maar zit wel nog niet aan de helft van prijzengeld van Henin en Clijsters. Maar Goffin heeft normaliter nog vele jaren te gaan, en kan een flink deel van zijn achterstand ophalen als hij ook in grandslams begint te scoren.

Photo news Justine Henin en Kim Clijsters blijven met voorsprong de Belgische tennissers die het meeste prijzengeld vergaarden, per seizoen en over een hele carrière. Maar Goffin kan met zijn jonge leeftijd van 26 jaar nog een inhaaljacht inzetten.

Met zijn 3 miljoen euro aan inkomsten moet Goffin wel nog nederig het hoofd buigen voor het nummer één van de wereld dit jaar: Rafael Nadal streek in 2017 liefst 10,7 miljoen euro op. Novak Djokovic is de recordhouder van prijzengeld in één jaar: in 2015 vergaarde hij 18,2 miljoen euro. Over een hele carrière is Roger Federer recordhouder met officieel 110.617.682 dollar, ofwel een dikke 93 miljoen euro prijzengeld. Hij ziet zich daarin op de voet gevolgd door Djokovic.

Bij de vrouwen bleek 2017 het meest lonend voor Venus Wiliams, goed voor een slordige 4,6 miljoen euro prijzengeld. Van de Belgische speelsters mocht Elise Mertens in 2017 het meeste op haar bankrekening bijschrijven met omgerekend 462.000 euro. Over een hele carrière verdiende niemand ooit beter dan Serena Williams met 84.463.131 dollar, ofwel circa 71,1 miljoen euro prijzengeld.