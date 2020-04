Goffin vandaag aan zet in virtueel tennistoernooi, waar lastige poule wacht FDW

27 april 2020

Het is onduidelijk hoe hard David Goffin zich heeft voorbereid of hoe sterk zijn tegenstrevers zijn, maar er werd alleszins geloot voor het eerste virtuele tennistoernooi ooit. Hij kwam samen met Zverev, Khachanov en Pouille in poule 4 terecht op de Mutua Madrid Open Virtual Pro. Voor alle duidelijkheid: de spelers doen mee vanuit hun ‘kot’, voor Goffin een appartement in Monte Carlo, en nemen op een PlayStation 4 deel aan een tennisvideogame. De winnaar krijgt 150.000 euro mee naar huis, die hij mag verdelen onder collega’s die het economisch moeilijker hebben. Voor de liefhebbers: Goffin speelt vandaag de tweede match vanaf 17u tegen Pouille.